首座高市府與科大合作運動中心開幕 50元就能運動2小時
高雄市大寮運動中心今天下午於輔英科大開幕啟用，高雄市運發局表示，這是首座與大學端冠名合作，同時也是高雄市第三座啟用的運動中心，提供民眾每2小時只要50元，就能自由享受大寮運動中心內的健身設施、游泳池，而球類設施場域平日保留校內教學及競賽，假日及寒暑假全天開放。
高雄市長陳其邁表示，去年4月參觀輔英科大，發現體育館運動設施、人才都是最頂尖的，因此責成運發局推動、促成大寮運動中心冠名合作，相信所創造的健康效力及使用效率都將遠超過市府補助金額，輔英科大內的運動中心無論硬體還是軟體都是全台最好，目前高雄共規畫13座運動中心，場館包含市府興建委託民間經營、現有場館改建再交由民間經營，以及輔英科大與市府公私合作等。
陳其邁等人開幕儀式後到場館內飛輪教室、健身房、心肺檢測室、健康餐飲區等教室與師生互動。陳其邁說，輔英科大創辦人力求推動健康產業，提供高雄各級醫療、長照體系最傑出人才，大寮運動中心也根據不同年齡、對象規畫不同體適能課程，50元就能自由使用2小時的健身設備。
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