首座高市府與科大合作運動中心開幕 50元就能運動2小時

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市大寮運動中心位在輔英科大內，民眾花50元就能自由使用2小時的健身設備，館內器材多樣且為全新，非常超值。記者陳玫伶／攝影
高雄市大寮運動中心位在輔英科大內，民眾花50元就能自由使用2小時的健身設備，館內器材多樣且為全新，非常超值。記者陳玫伶／攝影

高雄市大寮運動中心今天下午於輔英科大開幕啟用，高雄市運發局表示，這是首座與大學端冠名合作，同時也是高雄市第三座啟用的運動中心，提供民眾每2小時只要50元，就能自由享受大寮運動中心內的健身設施、游泳池，而球類設施場域平日保留校內教學及競賽，假日及寒暑假全天開放。

高雄市長陳其邁表示，去年4月參觀輔英科大，發現體育館運動設施、人才都是最頂尖的，因此責成運發局推動、促成大寮運動中心冠名合作，相信所創造的健康效力及使用效率都將遠超過市府補助金額，輔英科大內的運動中心無論硬體還是軟體都是全台最好，目前高雄共規畫13座運動中心，場館包含市府興建委託民間經營、現有場館改建再交由民間經營，以及輔英科大與市府公私合作等。

陳其邁等人開幕儀式後到場館內飛輪教室、健身房、心肺檢測室、健康餐飲區等教室與師生互動。陳其邁說，輔英科大創辦人力求推動健康產業，提供高雄各級醫療、長照體系最傑出人才，大寮運動中心也根據不同年齡、對象規畫不同體適能課程，50元就能自由使用2小時的健身設備。

高雄市大寮運動中心位在輔英科大內，其中球類設施區域平日配合學生上課及比賽需求不開放，假日及寒暑假時間每天上午8點至晚間9點對外開放。記者陳玫伶／攝影
高雄市大寮運動中心位在輔英科大內，其中球類設施區域平日配合學生上課及比賽需求不開放，假日及寒暑假時間每天上午8點至晚間9點對外開放。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府與輔英科大冠名合作大寮運動中心今天下午開幕，多位地方民代出席參與。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府與輔英科大冠名合作大寮運動中心今天下午開幕，多位地方民代出席參與。記者陳玫伶／攝影
高雄市大寮運動中心位在輔英科大內，民眾花50元就能自由使用2小時的健身設備，高市長陳其邁（前排左一）搶先體驗。記者陳玫伶／攝影
高雄市大寮運動中心位在輔英科大內，民眾花50元就能自由使用2小時的健身設備，高市長陳其邁（前排左一）搶先體驗。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府與輔英科大冠名合作大寮運動中心今天下午舉行開幕儀式，高市長陳其邁（第二排左四）與輔英科大校長林惠賢（第二排右三）體育國手、啦啦隊員合影。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府與輔英科大冠名合作大寮運動中心今天下午舉行開幕儀式，高市長陳其邁（第二排左四）與輔英科大校長林惠賢（第二排右三）體育國手、啦啦隊員合影。記者陳玫伶／攝影
高雄市大寮運動中心位在輔英科大內，校方搭配健康相關科系，規畫相關課程，讓民眾到運動中心達身心健康。記者陳玫伶／攝影
高雄市大寮運動中心位在輔英科大內，校方搭配健康相關科系，規畫相關課程，讓民眾到運動中心達身心健康。記者陳玫伶／攝影

高雄市 健身 陳其邁

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