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自來水管開裂漏水 岡山、阿蓮5萬多戶晚間10點起停水十小時
台灣自來水公司晚間公告，岡山區岡山火車站前自來水1750毫米送水幹管因鋼管裂縫開裂漏水，需自今晚10點起至明天上午8點緊急停水辦理止漏搶修，影響區域包含岡山區及阿蓮區全區，影響5萬3320戶，提醒民眾提早備水。
自來水公司指出，因為岡山火車站前自來水管1750毫米送水幹管鋼管裂縫漏水，需緊急辦理止漏搶修工程，岡山區及阿蓮區5萬3320戶將受影響，停水時間自今晚10點起至明天上午8點，共計10小時。另外阿蓮區部分管末及高地區需停水至明天下午2點才能恢復供水。
水公司提醒，停水前6小時可先完成儲水，避免集中在開始停水前大量儲水，停水期間務必關閉抽水機電源，避免馬達乾燒損壞，另復水後，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。
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