金門放流三棘鱟苗20萬尾 彌補自然生產力不足

金門縣水產試驗所近日放流育成1至2歲的三棘鱟苗共20萬尾，彌補自然生產力不足。鱟曾廣泛分布於台灣西部海岸，但受環境變遷，如今在台灣本島已少見，僅剩金門與澎湖在野外還能發現蹤跡。

鱟為海洋底棲性無脊椎動物，其與早已滅絕的三葉蟲是近親，在四億多年前古生代泥盆紀出現與二億年前演化為現今型式，有「灘地上活化石」之稱，由於外型像鋼盔，且雌雄成對接岸出現，故有「鋼盔魚」、「鴛鴦魚」與「夫妻魚」之稱。

為復育周邊海域漁業資源，金門縣水產試驗所日前由同仁自行放流育成1至2齡的三棘鱟苗共20萬尾，在金門各主要稚鱟棲息的潮間帶放流三棘鱟苗，分別是4月20日於建功嶼海岸、金城雄獅堡海岸、烏沙頭海岸、北山海岸，4月22日至烈嶼鄉上林海岸及貓公石海岸，4月25日於金沙田墩海岸、西園海岸及金城雄獅堡海岸放流。

水試所近幾年自農委會離島基金爭取金門漁業資源復育與傳統石條牡蠣輔導計畫，用於金門沿岸海域瀕危生物三棘鱟資源復育，金門一直致力於鱟的保育與復育，於1999年12月公告劃設400公頃「金門古寧頭西北海域潮間帶鱟保育區」，108年由金門縣水產試驗所進行稚鱟復育放流作業，在均有稚鱟蹤跡的夏墅、金城雄獅堡、南山上林潮間帶放流自行育成的鱟苗共15萬尾；110年烏沙頭、南山、北山、洋山、瓊林等主要稚鱟棲息的潮間帶，放流育成1至2齡的三棘鱟苗30萬尾，預估可以彌補自然的生產力不足，充實金門沿海鱟族群資源。

水試所也提及，金門位處九龍江口，河海交界水域營養鹽豐富，成為許多海洋生物的優良孵育場所，擁有豐富海洋生物資源，尤其是西、北海域潮間帶棲地，因底質屬泥灘地，更是鱟在金門的優良生長繁殖場所。