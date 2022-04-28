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屏東北大武山今年已8件山域事故 釀2死4傷

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣北大武山，今年1到4月發生8件山域事故釀2死4傷，沿線幾乎旁邊全為斷崖，倘經滑倒將導致嚴重的重大傷害，不可不慎。圖／屏東林區管理處提供
屏東縣北大武山，今年1到4月發生8件山域事故釀2死4傷，沿線幾乎旁邊全為斷崖，倘經滑倒將導致嚴重的重大傷害，不可不慎。圖／屏東林區管理處提供

位在屏東縣泰武鄉的北大武山，海拔3092公尺，是中央山脈南端最後一座海拔3千公尺高山，也是排灣族與魯凱族的聖山。隨山林開放及疫情影響，民眾不能出國都往山上，山域事故頻傳，今年至今4月，北大武山發生8起山域事故，釀2死4傷。

林務局屏東林區管理處所轄（高雄、屏東、澎湖），今年至今4月，轄區發生山域救援案件10件，其中8件在北大武山山域，多因濕滑而滑落邊坡、墜崖造成2死4傷，北大武山步道沿線幾乎旁邊全為斷崖，倘經滑倒將導致嚴重的重大傷害，不可不慎；另外兩起是在高雄五西山區，桃源和那瑪夏交界、另一起在南一段，高雄和台東交界。

跟去年同期相比，屏東林區管理處轄內去年1到4月發生7件山域事故，其中4件在北大武山，四人受傷；7件共造成1死4傷、2迷路。

屏東林區管處提醒，無痕山林守則第一條，事前充分規畫與準備，懂山，也要懂自己，出發前除準備好自我的裝備與體能，也要至氣象局網站了解行程期間的氣候，量力而為，不要勉強，山永遠都在，抱持謙卑入山態度。

北大武山檜谷山屋至北大武山三角點間，是屏縣政府公告登山活動管理自治條例規範的一般管制山域，須向警察機關辦理入山申請、投保登山綜合保險外，領隊或成員中須具備基本救命術等受訓證明，否則遭屏東縣政府消防局裁罰每人6000元（無辦理入山申請）到1萬元不等罰金。消防局指出，今年1-4月已開罰6件。

林務局屏東林區管理處呼籲，登山行為除要先準備好體能及裝備外，也要有一定的基本技巧與常識，例如靠著山壁側行走，看到山壁有拉繩表示該處有一定危險或難度，遇到危險地形務必重心放低、採三點不動一點動手腳併用緩慢移動，避免踏踩石頭或樹根以免滑倒等，對山林有著正確的態度，將可減少山域事故發生的機率。

屏東縣北大武山，今年1到4月發生8件山域事故釀2死4傷，沿線幾乎旁邊全為斷崖，倘經滑倒將導致嚴重的重大傷害，不可不慎。圖／屏東林區管理處提供
屏東縣北大武山，今年1到4月發生8件山域事故釀2死4傷，沿線幾乎旁邊全為斷崖，倘經滑倒將導致嚴重的重大傷害，不可不慎。圖／屏東林區管理處提供
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屏東縣北大武山，今年1到4月發生8件山域事故釀2死4傷，沿線幾乎旁邊全為斷崖，倘經滑倒將導致嚴重的重大傷害，不可不慎。圖／屏東林區管理處提供
屏東縣北大武山，今年1到4月發生8件山域事故釀2死4傷，沿線幾乎旁邊全為斷崖，倘經滑倒將導致嚴重的重大傷害，不可不慎。圖／屏東林區管理處提供

屏東縣政府 北大武山

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