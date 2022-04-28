解隔現身議會遭批評 邱于軒回擊「不要獵巫」

高雄市議員邱于軒4月22日與確診者足跡重疊，遭匡列居家隔離。今天上午邱于軒現身高雄市議會遭台灣基進批評，認為她恐成「防疫破口」。邱于軒表示，她適用3+4新防疫規定，今天是第6天且快篩陰性，大家面對疫情應該要攜手面對，不必獵巫，或粗暴地批鬥、汙名化「居隔」、「確診者」。

台灣基進指出，國民黨議員邱于軒剛居家隔離完畢，仍在4天自主防疫期間，今日出現在高雄市議會。議員擬參選人楊佩樺說，民意代表本身就是高風險，北部每天都有議員確診，有什麼理由自主防疫期間一定要進來議會？總質詢時間市府上百人，邱于軒將市府機構陷入高風險之中。

邱于軒回應，今天是她與確診者接觸後第6天，依規定是在「自主防疫」期間，今早因為選民請託來議會處理，除與議員李雅芬交談外，只在旁邊跟一名官員談話，卻被無限放大，真是無奈；衛福部長陳時中宣佈縮短居隔時間、實聯制退場，為何還有人能利用防疫的帽子，試圖用輿論汙名化「自主防疫」呢？