藍營議員喊「回家吧」 陳其邁：高雄是我們共同的家

中央社 / 高雄28日電

國民黨高雄市議員今天在議會質詢提到高雄市長陳其邁的父親曾是國民黨籍，對陳其邁喊話「回家吧」鼓勵入黨。陳其邁表示「高雄是我們共同的家」，如果熱愛家鄉，就不會區分藍綠。

國民黨籍高雄市議員宋立彬今天在總質詢時，突然提到市長陳其邁的父親陳哲男曾是國民黨籍、受過國民黨栽培，認為陳其邁小時候有喝國民黨奶水。

宋立彬現場點名幾名官員表示，文化局、青年局、行國處等是海派及其他派系人馬，除了警察局、事務官以外，「都不是陳其邁的人」。他並拿出「孩子，回家吧，我們歡迎你」手舉牌，鼓勵陳其邁入黨，「相信很多議員都願意相挺」。

陳其邁現場回應「這個沒有錯，但我想每個人對政治生態都會有不斷……」。宋立彬立刻接著說，「我沒有怪他，也沒有怪你」，但還是奉勸陳其邁「孩子，回家吧」。

緊接宋立彬質詢的國民黨籍議員陳若翠也問及「回家」議題。表示高雄市青年失業率高，整體人力資源調查在30到39歲人力資源部分，在六都屬墊底。要求市府除了針對20到24歲新鮮人，30到39歲的中青壯人力，也應該有適當的就業媒合，並要求陳其邁提出石化工業轉型期程。

陳其邁說，產業結構轉型需要導入新技術，製程中也需要加入永續、企業責任，讓製程更加環保。短程目標是石化廠要加速轉型，長期也要導入循環經濟概念。

陳其邁接受媒體聯時再被問及此事，他補充，「回家」是要讓高雄產業結構轉型，吸引更多北漂、在外地工作的高雄人、甚至外地的人能回到高雄工作，這是市政府的責任，所以不分藍綠。「高雄是我們共同的家，如果我們對家鄉熱愛，就不會去區分藍綠」。

陳其邁 國民黨 高雄市

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