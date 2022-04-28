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恆春豎孤棚現址違反文資法 鎮公所遷回發源地地主點頭

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春東門城外、緊鄰城牆的「豎孤棚」會場設施，文資局以違反文化資產保存法下令遷移，公所已徵得恆春搶孤發源地地主同意租地，今年內完成遷移。記者潘欣中／攝影
屏東恆春東門城外、緊鄰城牆的「豎孤棚」會場設施，文資局以違反文化資產保存法下令遷移，公所已徵得恆春搶孤發源地地主同意租地，今年內完成遷移。記者潘欣中／攝影

文化部宣布投入4.3億元執行「恆春古城保存活化專案計畫」，包括城牆修護加固、交通安全、景觀美化、光環境優化、活化推廣和周邊設施整修，為古城觀光加分，另設在東門城外、緊鄰城牆的「豎孤棚」會場設施，文資局以違反文化資產保存法下令遷移，中央同意補助遷移經費後，鎮長陳文弘已徵得恆春搶孤發源地地主同意租地，今年內完成遷移。

中元搶孤在國內形成「南恆春、北頭城」分庭抗禮態勢，是國內中元民俗文化活動兩大盛事，恆春中元「豎孤棚」競賽，參賽者以手腳抱棚柱或綁布條方式向上攀爬爭搶令旗，已成為農曆7月台灣搶孤宗教文化觀光盛事，並獲台灣「宗教百景」殊榮。

恆春鎮公所興建位於東門城旁的豎孤棚比賽會場，也成為遊客必遊觀光亮點，因設施緊鄰古城牆，文資局以違反文化資產保存法第34條：「其他開發行為，不得遮蓋古蹟外貌」，下令鎮公所遷移。

行政院長蘇貞昌本月25日南下屏東恆春了解「恆春古城保存活化專案計畫」進度，文化部宣布投入4.3億元執行外，也同意補助恆春「豎孤棚」會場設施遷移經費。

鎮長陳文弘說，恆春「豎孤棚」不僅是年度的地方觀光盛事，更是恆春古城百年文化的一環，多年來已融入古城導覽，恆春搶孤發源地位於恆春土地公廟旁，當地早年是瓊麻加工工廠，已停工近半世紀，已徵得地主同意租地，希望能在今年完成遷移，明年重返發源地競賽。

他說，位於古城北門城牆旁有1甲子歷史的聯福磚窯廠，因建築造型如八卦，地方稱之「八卦窯」，磚窯廠關廠後，2011年登錄為縣定歷史建築，但後代無意整理周邊環境，淹沒在漫草中，他拜訪後代獲同意免費租用2年並整理環境，中央也同意補助3500萬元整修，未來結合古城導覽解說，成為觀光新亮點。

恆春 搶孤 歷史建築

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