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春雨+低溫南風致農損 高雄水蜜桃芒果荔枝啟動現金救助

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄春雨較多低溫頻仍農作受災，農業局確認芒果災情持續爭取救助。圖／高雄市農業局提供
高雄春雨較多低溫頻仍農作受災，農業局確認芒果災情持續爭取救助。圖／高雄市農業局提供

高雄市農業局表示，今年春雨較多，伴隨數波低溫以及南風肆虐，導致農作物持續傳出災情，已爭取開辦那瑪夏水蜜桃、茂林區土芒果、全市改良種芒果、台農6號艷麗荔枝現金救助，以解農民之苦。

農業局並已完成紅肉李災害確認，送中央爭取救助；昨邀集改良場及農糧署組成勘災小組，第四度進行全市龍眼及荔枝災情確認，已確認受災達2成以上，公文急送中央，可望納入救助。

高雄市龍眼種植面積1387公頃，今年普遍未開花，開花率未達5成，農業局4月26日再次確認致災原因，研判為受1月雨害及2月下旬霪雨影響致災，導致龍眼開花情況不佳。

高雄荔枝有3045公頃，以玉荷包為主，約有2400公頃，雖然年初開花率普遍有6至7成，但2月底至3月初的連續低溫，伴隨酸雨、強風接連肆虐，導致玉荷包授粉結果不良，整體產量較去年減少3成，嚴重田區著果率僅剩2成。

經勘災小組昨日確認荔枝災損情況已達現金救助門檻，函送中央爭取救助，如果公告救助，玉荷包每公頃救助9萬元、黑葉荔枝每公頃6萬元、龍眼每公頃6萬元。

政府辦理天然災害農作物現金救助，是於天災後由受損農友，向當地區公所回報農損災情，達到一定的災害門檻後，再由市府農業局併同中央政府進行災情確認，確認後函報農委會啟動現金救助。

農業局說，今年春季雖無巨災，但因雨水較多伴隨數波低溫、酸雨、刮南風等不穩定氣候，導致許多農作物產生遲滯性的損傷。局長張清榮表示，農業局持續關心各項作物生產狀況，並積極爭取現金救助，他提醒農友，災損後務請農友第一時間向區公所通報災情，市府才能儘早啟動勘災程序，給予農友復耕復建的補助與支持。

高雄市改良種芒果及茂林區土芒果刻正受理的現金救助申報，受理期限至4月29日止，農業局呼籲受災損失2成以上的農友，可於申報期限內向土地所在地區公所申辦，農業局會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，也可洽詢當地農會。

高雄春雨較多低溫頻仍農作受災，農業局確認水蜜桃災情持續爭取救助。圖／高雄市農業局提供
高雄春雨較多低溫頻仍農作受災，農業局確認水蜜桃災情持續爭取救助。圖／高雄市農業局提供
高雄春雨較多低溫頻仍農作受災，農業局確認龍眼災情持續爭取救助。圖／高雄市農業局提供
高雄春雨較多低溫頻仍農作受災，農業局確認龍眼災情持續爭取救助。圖／高雄市農業局提供

荔枝 芒果 災損

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