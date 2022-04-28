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影／藍議員喊話「團隊沒你的人」邀陳其邁入國民黨

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨議員宋立彬詢問市長陳其邁的父親是否曾加入國民黨，陳回應「這個沒有錯」記者徐白櫻／攝影
國民黨議員宋立彬詢問市長陳其邁的父親是否曾加入國民黨，陳回應「這個沒有錯」記者徐白櫻／攝影

高雄市議會總質詢，國民黨議員宋立彬火力全開，一開場就把遲到2分鐘的原民會主委阿布斯請出議會，指責副市長史哲對下屬單位督導不周。宋立彬另拿出手牌，意有所指說，市府團隊政務官「不是自己人」、「叫不動」，詢問市長陳其邁是否「喝國民黨的奶水長大」，若要加入國民黨，很多議員都願意挺你。

今天上午9點起進行質詢議程，宋立彬開始質詢後，原民會主委阿布斯衝忙步入議場，宋立彬要求時間暫停。宋出言指責「主委請出去，市長都到了，你現在才進來，你這是在藐視議會」，隨後要求督導原民會的副市長史哲要檢討。

宋立彬肯定疫情下辛苦執勤的警察人員，關心梓官區多處公務機關停車位不足，另要求道路鋪設品質不佳等問題要求市府檢討改進。

宋話鋒一轉說，市府坐在這裡的團隊，如文化局、青年局、行國處等海派及其他派系人馬，其他不一一點名，在場哪有你的人，聽說你父親（陳哲男）以前是國民黨黨員，年輕時候加入國民黨， 代表你小時候有喝到國民黨奶水，你承不承認？

陳其邁回說「這個沒有錯，但我想每個人對政治生態都會有不斷…」。宋立彬沒讓陳其邁把話說完，接著說，「我沒有怪他，也沒有怪你」，但你父親受過國民黨栽培、喝喝國民黨奶水，但你身邊的人都不是你的人， 除警察局、事務官之外，哪一個人是你的人，所以送你一句話「孩子回家吧」，只要你敢宣布加入國民黨，會有很多議員願意挺你，不像你現在身邊的人叫不動，不用在這裡被糟蹋，所以在此奉勸你一句「孩子回家吧！」。

原民會主委阿布斯遲到2分鐘，今早質詢的議員宋立彬請出議事廳。記者徐白櫻／攝影
原民會主委阿布斯遲到2分鐘，今早質詢的議員宋立彬請出議事廳。記者徐白櫻／攝影
國民黨議員宋立彬舉牌「孩子，回家吧 我們歡迎你」呼籲市長陳其邁加入國民黨。記者徐白櫻／攝影
國民黨議員宋立彬舉牌「孩子，回家吧 我們歡迎你」呼籲市長陳其邁加入國民黨。記者徐白櫻／攝影

國民黨 陳其邁 警察

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