影／藍議員喊話「團隊沒你的人」邀陳其邁入國民黨

高雄市議會總質詢，國民黨議員宋立彬火力全開，一開場就把遲到2分鐘的原民會主委阿布斯請出議會，指責副市長史哲對下屬單位督導不周。宋立彬另拿出手牌，意有所指說，市府團隊政務官「不是自己人」、「叫不動」，詢問市長陳其邁是否「喝國民黨的奶水長大」，若要加入國民黨，很多議員都願意挺你。

今天上午9點起進行質詢議程，宋立彬開始質詢後，原民會主委阿布斯衝忙步入議場，宋立彬要求時間暫停。宋出言指責「主委請出去，市長都到了，你現在才進來，你這是在藐視議會」，隨後要求督導原民會的副市長史哲要檢討。

宋立彬肯定疫情下辛苦執勤的警察人員，關心梓官區多處公務機關停車位不足，另要求道路鋪設品質不佳等問題要求市府檢討改進。

宋話鋒一轉說，市府坐在這裡的團隊，如文化局、青年局、行國處等海派及其他派系人馬，其他不一一點名，在場哪有你的人，聽說你父親（陳哲男）以前是國民黨黨員，年輕時候加入國民黨， 代表你小時候有喝到國民黨奶水，你承不承認？