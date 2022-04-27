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岡山眷村啟動修繕 民代及地方團體促重視在地參與

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市岡山眷村樂群村擁有35棟日本軍舍建物，其中4號過去為招待所，美軍援台時也曾是美軍團暫住場域。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山眷村樂群村擁有35棟日本軍舍建物，其中4號過去為招待所，美軍援台時也曾是美軍團暫住場域。記者陳玫伶／攝影

高雄市岡山區為空軍重要基地，經地方民代爭取多年，高雄市文化局近期投入樂群村4號及醒村A、F棟建築修繕工程，高雄市岡山眷村文化協會常務理事張允慧表示，岡山長期缺少藝文場域，樂群村4號修繕後有望成為在地重要藝文推廣平台，也期望高市文化局能聽取在地居民想法。

樂群村4號評估修繕經費2400萬元、醒村A、F棟修繕經費1億元，經立委邱志偉及高市府爭取，文化部補助7成，其餘3成為高市文化局自籌款，已陸續在今年3月及4月動工，為免修繕前建物因日曬雨淋損毀，醒村部分建物已先完成加固作業。張允慧表示，醒村經土地重畫，目前為公園用地，高市文化局擁有管理權，樂群村部分共35棟，文化局僅代管少部分建築，多數還是國防部所有。

張允慧指出，樂群村其實是最晚遷村的眷村，5年前最後7戶才安排住到國宅，高雄市文化局2014年起推動以住代護時，協會曾建議可優先選擇岡山眷村，但可能因非蛋黃區長期被忽視，尤其縣市合併後，岡山古蹟一直被邊緣化，幸好有多位在地民代努力爭取，才逐漸引起公部門重視，讓樂群村4號成為岡山首個修復的古蹟。

張允慧說，醒村為空軍主題時代劇「一把青」重要拍攝取景地，拍攝結束後布景已全數拆除，這對看完影集想到此朝聖的民眾來說非常可惜，期望文化局修繕、活化過程中，能採納民間單位及地方文史工作者意見，將部分區域復原到當時的拍攝場景，增添觀光特色亮點。

國民黨市議員方信淵表示，醒村、樂群村離岡山市區很近，過去因缺少整治、管理，成為社區治安死角，經多年爭取終於開始投入修復，未來期望能邀請曾居住在眷村中的居民、年輕人共同投入參與活化，讓修復後的眷村真正在地化。

民進黨市議員高閔琳說，醒村跟樂群村文化資產類型不同，分為古蹟與歷史建築，醒村部分期望文化局可協助媒合在地團體進駐，舉辦創意市集、戶外電影院等。樂群村則因部分建築為古蹟無法大幅度更動，能活化有限，建議文化局採脈絡式修復及參與式規畫，融入地方社區需求，也讓公民及在地居民共同參與，找回屬於地方的記憶。

高雄市岡山空軍眷村醒村保留不少眷村特色建物，高市文化局近期已投入修繕，未來有望成為在地重要藝文中心。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山空軍眷村醒村保留不少眷村特色建物，高市文化局近期已投入修繕，未來有望成為在地重要藝文中心。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山眷村樂群村擁有35棟日本軍舍建物，其中4號過去為招待所，美軍援台時也曾是美軍團暫住場域。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山眷村樂群村擁有35棟日本軍舍建物，其中4號過去為招待所，美軍援台時也曾是美軍團暫住場域。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山眷村樂群村擁有35棟日本軍舍建物，其中16棟是古蹟、10棟為歷史建築，高市文化局僅代管少數幾棟，多數還是國防部所有。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山眷村樂群村擁有35棟日本軍舍建物，其中16棟是古蹟、10棟為歷史建築，高市文化局僅代管少數幾棟，多數還是國防部所有。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山空軍眷村醒村為空軍主題時代劇「一把青」重要取景地之一，為避免建物隨著風吹日曬損毀，高市文化局已先完成加固作業。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山空軍眷村醒村為空軍主題時代劇「一把青」重要取景地之一，為避免建物隨著風吹日曬損毀，高市文化局已先完成加固作業。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山空軍眷村醒村為空軍主題時代劇「一把青」重要取景地之一，但在影集拍攝後布景已全數拆除，在地團體建議可部分還原，成為地方亮點。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山空軍眷村醒村為空軍主題時代劇「一把青」重要取景地之一，但在影集拍攝後布景已全數拆除，在地團體建議可部分還原，成為地方亮點。記者陳玫伶／攝影

文化局 岡山 眷村

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