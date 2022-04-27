金門圖美館競圖評選啟動 28日公布入圍名單

金門縣政府今天表示，耗資逾10億元的金門縣中心圖書館和美術館新建工程公開競圖競爭激烈，公開競圖評選委員今天考察基地並展開評選，明天公布入圍名單，6月底決選。

縣府發布新聞稿表示，由教育部補助及金門縣政府出資，金門縣政府工務處代辦「金門縣中心圖書館及美術館新建工程」公開競圖案，自今年2月公告招標以來，已在全國建築設計界形成話題，受到高度囑目，今天起在金湖飯店辦理第1階段評選。各方激烈競逐下，結果將在明日揭曉。

縣府今天邀請本案評選委員來金參訪基地，在開始評選前，並由副縣長李增財一一頒發評選委員聘書給府外建築景觀專家學者，表達縣府對於本案的重視。

李增財表示，中心圖書館及美術館將成為金門地區文化場域的展演、美育體驗、多元學習和傳遞島嶼國際連結的重要基地，同時作為跨界城市行銷核心的載體，縣府規劃「藝文特區」，並在其中的「圖美專區」建構區域融合式縣級中心圖書館及美術館，藉由地標建築與特殊場域，凝聚縣民文化認同，不僅面向著過去的歷史「找回價值」，更「開創新局」提升國際性及未來性的內涵。

工務處指出，圖美館基地面積約3.8公頃，建造費用約新台幣10.65億元，因應本案的特殊性及重要性，特別將本案服務費用提高至10%，吸引全國共27名建築師好手加入投標行列，競爭激烈。

這次公開競圖評選委員由縣府參議許正芳及文化局長許績鑫分別擔任正副召集人，邀請9名府外的建築、都市、景觀設計專家學者共同組成評選委員會，將為金門縣遴選出最佳設計方案。

9名府外委員中的曾梓峰、郭中端、張景堯、邱浩修和曾光宗在獲頒聘書後，前往位於金寧鄉與金湖鎮交界附近的圖美館基地考察，隨後展開審查。縣府表示，明天下午將公布入圍第2階段的5個專業建築設計團隊，6月底決選出首獎建築團隊。