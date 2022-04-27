花火20週年紀念回顧展 見證澎湖花火節榮耀與驕傲

中央社 / 澎湖縣27日電

2022澎湖國際海上花火節登場，澎湖縣政府籌備「花火20週年紀念回顧展」，今天在篤行十村花火體驗館展開。

「花火20週年紀念回顧展」今天下午由澎湖縣長賴峰偉、旅遊處長陳美齡、沿著菊島旅行站長高世澤與規劃回顧展的顏嘉璋等人共同揭幕，未來每天上午9時至晚間6時開放參觀，可一睹澎湖海上花火節美麗的盛況。

賴峰偉表示，澎湖海上花火節，是全台最長壽也最大型的觀光活動，歷經20年，花火有高有低，有高峰有衰落，但3年前增加無人機與LINE等諸元，曲線再造，尤其花火都離不開圓，更以澎湖為圓心，串聯起來都是圓，相得益彰，讓花火再度攀向高峰。

陳美齡表示，花火20週年紀念回顧展，由澎湖子弟顏嘉璋親自設計規劃，並由高世澤撰寫「花火紀 激火花」展館文字，可說是澎湖人親手打造的展館，彰顯花火20週年對澎湖意義重大。

縣府旅遊處表示，「花火紀 激火花」展館，展出花火節20年來的過往歷史和精彩畫面，運用多元素材包含布料、壓克力等，讓展館視覺更豐富，也規劃拍照打卡區和精緻的商品展售區，由於館內每次容留人數以20人為上限，民眾入館全程佩戴口罩、入館實聯制及量體溫，並請於3天前電洽旅遊處06-9268545預約，或參考澎湖Travel及澎湖國際海上花火節粉絲專頁。

澎湖 花火節 賴峰偉

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