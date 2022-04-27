高雄8童發展遲緩案 市府訓練社工訪視毒癮家庭

中央社 / 高雄27日電

高雄檢警去年救出8名發展遲緩孩童，且查出同住家長在屋內吸毒，市府社會局配合安置，並對5名家長強制親職教育，同時辦理一線社工毒癮家庭訪視評估訓練，制定評估指引。

高雄2個月大呂姓男嬰109年11月10日意外身亡，體內驗出安毒反應，高雄市政府警察局婦幼警察隊逮捕家長，並救出屋內8名孩童。市府社會局配合安置8名幼童，部分有發展遲緩孩童，經安排早期療育服務，持續進步中，孩童就學、就托及生活都很穩定。

高雄市政府社會局今天下午發布新聞稿指出，市府對5名家長開立強制親職教育處分，輔導課程包含了解兒少法、孩童身心發展、毒品危害及學習如何照顧孩子等，同時也讓他們接受毒防局戒癮治療。期間社工持續追蹤，安排親子會面維繫親情，後續評估家長親職功能、排除毒品危害、穩定工作。

社會局表示，毒品嚴重危害健康，市府蒐集國外資料及專家學者指導，制定（疑似）藥癮家庭且家中有18歲以下兒少家庭訪視評估指引，提高一線工作人員敏感度並增進網路單位合作，達到及早辨識與介入服務，預防兒少受毒品危害。社會局也呼籲民眾，勿因一時好奇或受同儕影響輕易試毒。

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