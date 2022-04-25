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台灣首例！搶搭NFT列車 屏東建商下月首發100個
直播主連千毅販售NFT（非同質化代幣）與網紅「勾起你心中的惡」槓上，兩人引爆「割韭菜」話題，讓NFT、詐騙取財成為熱議焦點。屏東一家建設公司今午宣布，將於5月2日限量發行100個NFT，首次發行每個0.08以太幣（約台幣7千6百元），成為建商首例。
搶先發行NFT的是屏東中洲建設，總經理黃瀚霆說，中洲是一家勇於創新的公司，當然要跟上時代大趨勢。對於NFT近來引發不少負評，黃瀚霆說，中洲早在年初就決定發行NFT，以中洲吉祥物「阿洲仔」為主角，全部由公司內年輕、有創意的員工親自設計，當時直網主跟網紅的爭議根本還沒出現。
該公司首次發行的NFT限量100個，每個0.08以太幣，白名單人員可提前於5月1日以每個0.05以太幣提前鑄造。黃瀚霆笑說，數量這麼少哪能吸金？至於中洲NFT未來漲跌？黃直言，這個誰也無法推估，中洲發行NFT主要是跟上趨勢，並藉機跟幣圈交流，至於漲跌沒想太多。
為了讓中洲NFT更具收藏價值，該公司為每位NFT持有者，提供3個「賦能」。一、持有中洲NFT，就送內含行動電源、智能保溫瓶及杯墊的「阿洲仔限定禮盒包」；二、每位中洲NFT的持有者，都享有「10萬現金抽獎活動資格」；三、NFT上架後兩年內持有中洲NFT，購買中洲任一新建建案，可享5萬元的購屋現金折價，讓NFT與建設本業做連結。
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