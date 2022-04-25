台灣首例！搶搭NFT列車 屏東建商下月首發100個

直播主連千毅販售NFT（非同質化代幣）與網紅「勾起你心中的惡」槓上，兩人引爆「割韭菜」話題，讓NFT、詐騙取財成為熱議焦點。屏東一家建設公司今午宣布，將於5月2日限量發行100個NFT，首次發行每個0.08以太幣（約台幣7千6百元），成為建商首例。

搶先發行NFT的是屏東中洲建設，總經理黃瀚霆說，中洲是一家勇於創新的公司，當然要跟上時代大趨勢。對於NFT近來引發不少負評，黃瀚霆說，中洲早在年初就決定發行NFT，以中洲吉祥物「阿洲仔」為主角，全部由公司內年輕、有創意的員工親自設計，當時直網主跟網紅的爭議根本還沒出現。

該公司首次發行的NFT限量100個，每個0.08以太幣，白名單人員可提前於5月1日以每個0.05以太幣提前鑄造。黃瀚霆笑說，數量這麼少哪能吸金？至於中洲NFT未來漲跌？黃直言，這個誰也無法推估，中洲發行NFT主要是跟上趨勢，並藉機跟幣圈交流，至於漲跌沒想太多。