澎湖今增5例！ 4人為在地舞蹈社成員感染源待釐清

澎湖縣政府今天公布，新增5起確診案例；縣府指出，5例當中，4人為舞蹈社團成員及1名飲料送貨員，均屬輕症，病況穩定。截至目前為止，島上已累計21名確診患者，縣府已指示環保局清消，同時鼓勵民眾加快接種第三劑疫苗的速度。

縣府指出，澎湖今天新增5起確診案例，均屬輕症，病況穩定，其中4例為同舞蹈社團成員，澎湖目前累計確診數為21例，其中，第17例為50餘歲澎湖籍男性，因發燒至部立澎湖醫院採檢，PCR陽性確診，CT值16，由部澎專責病房收治。

第18例為37歲男性遊客，24日身體不適，自行購買快篩檢測陽性，隨即通報衛生局，PCR採檢陽性，CT值14，目前收至部澎專責病房；第19例為32歲澎湖籍男性，因喉嚨痛、流鼻涕，至診所快篩陽性，25日PCR陽性確診，CT值18，目前申請居家照護。

第20例 為27歲澎湖籍男性，25日喉嚨不適，至部澎PCR檢測，陽性確診，CT值21，目前申請居家照護。第21例 為30餘歲澎湖籍女性，25日因同舞蹈教室學員出現確診，自行使用快篩檢測為陽性，PCR採檢陽性確診，CT值24，目前於警光會館照護。

縣府公布足跡，第17例，北辰市場（外帶）、好味麵店（外帶）、海城上湯鮮魚、合苑餐廳（外帶）、真鮮味餐廳（送貨）、7-11文光門市（外帶）、明發小吃部、自強餐廳（送貨）、麥軒活力站（外帶）。

19例足跡為，公共場所足跡為土銀、中正路郵局、合作金庫銀行、臺灣銀行、澎湖機場候機室、7-11 馬航門市、早安美芝城隘門店（外帶）、馬公市中山路活動表演、台灣大餅、百世多麗港式飲茶。20例公共場所足跡為文康街鍾記燒餅（外帶）、馬公市中山路活動表演、百世多麗港式飲茶、寶雅。

縣府指出，已要求匡列相關接觸者，由環保局針對足跡清消，呼籲民眾做好防疫措施，落實勤洗手、戴口罩，以降低病毒傳播風險，並鼓勵踴躍施打第3劑疫苗。

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