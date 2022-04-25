五一沒火車搭怎麼辦？高雄區監理所公告「類火車」班次

台灣鐵路工會發起五一勞動節不加班運動，當天台鐵表定列車將全面停駛，高雄區監理所今天公告5條類火車路線，及2條既有市區加班車。

五一類火車客運，高雄區監理所協調相關客運及遊覽車業者加開路線如下：

「【0961】高雄-台東」類火車路線，往返30班，首班07:00、末班21:00，中途停靠枋寮站、太麻里站、知本站，可疏運1200人。

「【0962】新左營-台東」類火車路線，往返16班，首班06:30、末班20:30，中途停靠枋寮站，可疏運640人。

「【0963】新左營-潮州台臺東」類火車路線，往返14班，首班06:30、末班20:30，中途停靠潮州站、枋寮站、太麻里站、知本站，可疏運560人。

「【0964】高雄-鳳山-屏東」類火車路線，往返88班，首班5:30、末班23:10，中途停靠鳳山站，可疏運3,520人。

「【0965】新左營-屏東」類火車路線，往返102班，首班5:30、末班23:00，可疏運4,040人。

二條既有市區加班車加開路線資訊如下：

「【8048】捷運都會公園站-鳳山-屏東」市區客運路線原往返12班，加開「【8048支線】鳳山-屏東」往返各18班，共計開行鳳山-屏東區間往返30班，可疏運900人。