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五一沒火車搭怎麼辦？高雄區監理所公告「類火車」班次

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
公路總局公告五一當天類火車客運搭乘資訊。圖／高雄區監理所提供
公路總局公告五一當天類火車客運搭乘資訊。圖／高雄區監理所提供

台灣鐵路工會發起五一勞動節不加班運動，當天台鐵表定列車將全面停駛，高雄區監理所今天公告5條類火車路線，及2條既有市區加班車。

五一類火車客運，高雄區監理所協調相關客運及遊覽車業者加開路線如下：

「【0961】高雄-台東」類火車路線，往返30班，首班07:00、末班21:00，中途停靠枋寮站、太麻里站、知本站，可疏運1200人。

「【0962】新左營-台東」類火車路線，往返16班，首班06:30、末班20:30，中途停靠枋寮站，可疏運640人。

「【0963】新左營-潮州台臺東」類火車路線，往返14班，首班06:30、末班20:30，中途停靠潮州站、枋寮站、太麻里站、知本站，可疏運560人。

「【0964】高雄-鳳山-屏東」類火車路線，往返88班，首班5:30、末班23:10，中途停靠鳳山站，可疏運3,520人。

「【0965】新左營-屏東」類火車路線，往返102班，首班5:30、末班23:00，可疏運4,040人。

二條既有市區加班車加開路線資訊如下：

「【8048】捷運都會公園站-鳳山-屏東」市區客運路線原往返12班，加開「【8048支線】鳳山-屏東」往返各18班，共計開行鳳山-屏東區間往返30班，可疏運900人。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，為讓5月1日當天疏運工作順利，監理所持續配合台鐵車站旅客引導相關作業計畫及接駁路線乘車說明，以降低旅客因鐵路停駛不便及快速疏運人潮。

公路總局會同台鐵、高鐵等單位今天上午在高雄新左營站演練五一疏運應變情況。記者陳弘逸／攝影
公路總局會同台鐵、高鐵等單位今天上午在高雄新左營站演練五一疏運應變情況。記者陳弘逸／攝影
公路總局會同台鐵、高鐵等單位今天上午在高雄新左營站演練五一疏運應變情況。記者陳弘逸／攝影
公路總局會同台鐵、高鐵等單位今天上午在高雄新左營站演練五一疏運應變情況。記者陳弘逸／攝影
公路總局會同台鐵、高鐵等單位今天上午在高雄新左營站演練五一疏運應變情況。記者陳弘逸／攝影
公路總局會同台鐵、高鐵等單位今天上午在高雄新左營站演練五一疏運應變情況。記者陳弘逸／攝影
公路總局會同台鐵、高鐵等單位今天上午在高雄新左營站演練五一疏運應變情況。記者陳弘逸／攝影
公路總局會同台鐵、高鐵等單位今天上午在高雄新左營站演練五一疏運應變情況。記者陳弘逸／攝影
公路總局會同台鐵、高鐵等單位今天上午在高雄新左營站演練五一疏運應變情況。記者陳弘逸／攝影
公路總局會同台鐵、高鐵等單位今天上午在高雄新左營站演練五一疏運應變情況。記者陳弘逸／攝影
公路總局公告五一當天類火車客運搭乘資訊。圖／高雄區監理所提供
公路總局公告五一當天類火車客運搭乘資訊。圖／高雄區監理所提供
公路總局會同台鐵、高鐵等單位今天上午在高雄新左營站演練五一疏運應變情況。記者陳弘逸／攝影
公路總局會同台鐵、高鐵等單位今天上午在高雄新左營站演練五一疏運應變情況。記者陳弘逸／攝影

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