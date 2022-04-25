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金門+3皆打過兩劑以上疫苗 迎城隍活動停辦或延期

聯合報 / 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門疫情持續發展，金門縣流行疫情指揮中心今日公布新增3名確診者，縣長楊鎮浯說明情況。圖／金門縣政府提供
金門疫情持續發展，金門縣流行疫情指揮中心今日公布新增3名確診者，縣長楊鎮浯說明情況。圖／金門縣政府提供

金門疫情持續發展，金門縣流行疫情指揮中心今日公布新增3名確診者，縣長楊鎮浯表示，病患目前都已收治部立金門醫院專責病房，金門雖仍為低風險，但請民眾注意防疫，東西半島將各設置快篩站供民眾使用。另外，金門迎城隍文化觀光季活動因應疫情，所有官方活動皆停辦或延期。

楊鎮浯說明，個案1（K19）為90多歲女性，已接種3劑疫苗，Ct值36；個案2（K20），50多歲女性，已接種3劑疫苗，Ct值10；個案3（K21），50多歲男性，已接種2劑疫苗，為個案2（K20）家人，原列為居家隔離者，經採檢PCR陽性，Ct值32.35。

楊鎮浯強調，確診者都已收治於部立金門醫院專責病房，另經衛生局疫調，密切接觸者已匡列居家隔離者6人，其他密切接觸者疫調仍持續進行中。幾位確診者足跡則包括個案2（K20）搭乘24日華信航空10時50分AE1267由松山往金門（因濃霧返台）、下午3時40分AE1273松山往金門。個案3（K21）搭乘23日華信航空下午1時15分AE1271松山往金門、喫鍋（金城鎮）等。

楊鎮浯提醒，民眾若有與確診者足跡重疊，則應提高警覺，若有呼吸道症狀，應即早就醫；足跡所到處皆會進行環境清消等防疫作為，請民眾不用擔心，並落實防疫相關規定。另外，針對目前家用快篩試劑取得不易，金門將於東西半島各設置快篩站，具體實施時間與地點將另行公告。

楊鎮浯表示，中央流行疫情指揮中心今預計本土案例在月底將破萬，金門雖仍為低風險縣市，但已累積到21例，疫情升溫下勢必會面臨衝擊，目前已按計畫啟動集中檢疫場所-神鷹營區，另外也會視防疫旅館量能啟動居家隔離者5+5政策，即前5天旅館居隔並PCR採陰，後5天在家居家隔離。

中央政策未來將採重點疫調方式，以確診者發病日或採檢陽性日前2天起所接觸之密切接觸者，包含家中、校園及同事以九宮格方式匡列，確診者也應主動通知同住親友及校方、公司等，以利後續防疫相關作為，確診者自主回報系統預計於下月初啟動。

另外，金門迎城隍文化觀光季活動因應疫情的發展，所有官方活動均停止辦理或延後舉辦，而宗教活動部分，縣府會尊重廟方的決定，但也要求應嚴格遵守相關的指引與防疫措施。

金門疫情持續發展，金門縣流行疫情指揮中心今日公布新增3名確診者，縣長楊鎮浯說明情況。圖／金門縣政府提供
金門疫情持續發展，金門縣流行疫情指揮中心今日公布新增3名確診者，縣長楊鎮浯說明情況。圖／金門縣政府提供

金門 居家隔離 疫情

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