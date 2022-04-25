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高雄券發放11.7億元 旅宿餐飲業占近半最多

中央社 / 高雄25日電

高雄市去年配合振興五倍券，推出「高雄券」振興，經發局長廖泰翔表示，已發放約11.7億元，其中旅宿餐飲業44.2%最多。議員質疑有不正常兌換、無限上綱發行情形，盼市府改進。

高雄市經發局長廖泰翔今天下午到高市議會進行「高雄市政府發行高雄券」專案報告指出，高雄券截至4月20日已發放11.7億元，其中旅宿餐飲業44.2%最多。

廖泰翔說，高雄券活動參與店家超過2萬家，成功導引振興五倍券在高雄消費，經統計，餐飲業在振興方案實施後，營利銷售額成長新台幣32億元，觀光旅館8億元、百貨業64億元，另商圈夜市券也帶動攤商夜市業績倍增。

市議員陳麗娜質疑高雄券有不正常兌領情形，恐讓人有機會鑽漏洞操作及轉手賺價差，建議未來如有再發行，可發放現金，嘉惠全體市民。

市議員童燕珍說，肯定高雄券的經濟效益，但市府在發行高雄券的過程中仍多有瑕疵，如發券預算無限上綱，從2億元變8億元，甚至更多，金額遠遠超過原本向議會報告的數字，讓議會無法接受，也破壞行政單位和議會間的信任。

廖泰翔說，若有不正常兌換證據，市府一定處理；也會參考議員建議，思考未來活動如何更普及民眾。對發行預算的溝通不足會深刻檢討，未來會提前向議會報告及加強溝通。

市議員陳美雅關切市府未來是否有振興經濟政策，副市長史哲說，市府目前並沒有再度發行的新規劃，未來將視疫情發展及中央振興政策，再來因應規劃。

高雄券 餐飲業 高雄市

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