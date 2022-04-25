高雄券發了11.7億元 議員促加強防弊機制

高雄市去年10月配合中央五倍券，推出「高雄開就賺」振興方案，加碼一千元高雄券，共發放11.7億元。今天下議會舉辦高雄券專案報告，經發局長廖泰翔說明發放狀況與效益，截至4月20日目前已累計兌付10.3億高雄券，產生232.8億元的經濟效益。有議員認為，高雄券經費不斷加碼，市府預算控管、防弊制度不佳，預算無限上綱。

廖泰翔表示，全市逾2萬家商家，近7成參與，也是全台唯一可對接銀行、中央八大券的地方振興票券。截至3月底，高雄銀行兌換5倍券金額為60億元，和3倍券相比成長近24倍，與高雄券相關的兌領金額為43億，顯示開就賺活動成功吸引更多5倍券留在高雄。

市議員陳麗娜表示，疫情期間的振興方案還可多多討論，過去外界也對兌換亂象有討論，雖然市府說如有違法兌換可報警處理，但為了保護當事人自己沒有進一步舉發。陳麗娜指出，不少有心人士收購高雄券，把大筆高雄券拿到百貨公司消費，獲取更多優惠，「變相只幫助到 有錢人，無法雨露均沾」，建議市府直接發放現金讓每個人都可以受益。

廖泰翔表示，之前陳麗娜質詢時有聽到違法兌付的狀況，後續也有向陳麗娜求證，希望可取得相關人、事、時、地等訊息，如掌握明確資訊一定會請相關單位查辦。廖泰翔也說，未來如有振興計畫會參考各議員建議，擬訂嘉惠更多民眾的方案。

市議員童燕珍表示，肯定市府發放振興券的努力，但執行上仍有瑕疵，如去年9月市府新聞稿僅有2億元當年度預算，其餘3億為111年度預算。但後續不斷加碼經費，經發局說明反覆，最後發放已達10多億元。過程不見市府向議會說明、報告。童燕珍說，高雄券等同現金，不應草率發放，更引發洗錢狀況。

廖泰翔指出，高雄券發放主要需透過振興券消費才會發出，與其他縣市直接編列一筆經費印製固定數量不同，在高雄券的預算因此不斷調整。未來如有相關振興活動，一定會提前跟議會報告。

多位議員關心預算來源，主計處長李瓊慧說，市府依照「災害防救法」以公務預算移緩濟急籌措6.62億元，後續不夠的部分則有3億多元來自109年的促產基金餘額。