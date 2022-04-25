屏東資源回收率56.5%創新高 奪環保署銀質獎

行政院環保署公布110年度全國執行機關資源回收工作績效考核成績，屏東縣資源回收成果在COVID-19疫情嚴峻期間，忙於確診足跡清消的挑戰下仍逆勢成長，奪銀質獎榮譽。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，屏東縣110年資源回收率56.5%再創歷年新高，整體績效獲銀質獎外，鄉鎮市優等獎得獎數目從原本3個名額增加至9個名額，共有鹽埔鄉、春日鄉、琉球鄉、泰武鄉、萬巒鄉、潮州鎮、恆春鎮、崁頂鄉及屏東市獲得鄉鎮市優等獎，每個名額都可獲得獎金新台幣30萬元。

縣府表示，屏東行政區數量達33個鄉鎮市，加上人口、產業、族群多元性，資源回收政策推動上，與同組其他縣市相較下有著先天上的劣勢。

環保局近年將33鄉鎮市分組，依特性分別制定資源回收績效目標，對於人口密集的市、鎮要求逐步向六都水準看齊，鄉村、觀光及原民地區也要協助其發展地方特色。

屏東縣除了配合環保署推動資收關懷計畫、紙餐具循環友善店家、村里資收站、社區大廈資源回收及二手物交換站等重點政策外，也積極進行各項垃圾減量措施，包含垃圾破袋檢查、琉行杯共享行動、海廢回收等，更將資源回收意象融入公共建設，打造環保主題的共融公園，在在獲得環保署肯定。

為提高資源回收率，環保局自110年開始加強垃圾分類破袋檢查，現階段環保局以柔性勸導方式，請違規民眾現場將垃圾中的資源回收物挑揀出來回收。

縣長潘孟安表示，感謝各鄉鎮市清潔隊員在疫情期間各項環境消毒工作繁重下，仍努力配合執行各項資源回收工作，未來也會盡力為地方清潔隊爭取福利，讓清潔隊的努力獲得實質的回饋，成為一起持續成長進步的動能。