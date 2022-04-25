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高雄學童縫製防災頭套遠寄日本熊本 台日童視訊傳友情

中央社 / 高雄25日電

儘管疫情限制出國交流機會，高雄忠孝國小學童仍透過網路與熊本縣富岡小學校學生建立友誼，並親自選料、打板、縫製防災頭套寄到日本，讓日本學生直說「卡哇伊」、視訊道謝。

高雄市鹽埕區忠孝國小緊臨高雄駁二藝術特區，以布藝創客、國際文化為校訂課程發展的主軸，讓孩子本著對布藝技巧的精熟、啟發孩子們對國際友人面對自然災害的理解，落實為行動，期待能協助國際友人解決問題。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿指出，忠孝國小每年都會安排小朋友一次出國參訪的機會，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下雖中斷體驗實體面對面交流的機會，但是透過網路視訊，仍利用英語，和日本熊本縣富岡小學校學童搭起友誼橋梁，理解雙方的城市特色及所面臨的環境問題。

交流活動中，日本富岡小學校六年級的9名學生輪流用英語介紹學校的環境、校園內的特色、在地城市所面臨到的問題。忠孝國小六年級的孩子也分組與日本9位孩子雙方相見歡及進行提問討論。

過程中，台日學童都不約而同提到面對「地震」災害的問題。日本學童分享避免災害、保護自己的方法，忠孝國小的孩子也分享遭遇地震的經歷，因為有共同經驗，雙方討論非常熱烈。

為紀念此次交流，富岡小學校的孩子在畢業前製作了9名孩子頭像的大型版畫。忠孝國小的孩子則發揮在課堂上學到布藝手作技巧，從選料、打板，一針一線親手製作防災頭套，郵寄到日本。富岡小學校的孩子收到非常開心，戴上頭套直說「卡哇伊」，也透過視訊道謝，讓忠孝國小的孩子感到非常榮耀。

富岡小學校教頭角本昌紀說，台灣的朋友既熱情又友善，非常高興能與台灣高雄的小學進行第一次的交流；學生大輔也希望，上國中後還能繼續跟台灣交流，並許諾疫情之後也一定要到高雄玩。

忠孝國小教務主任楊志偉認為，國際交流活動就是一種素養實踐課程，孩子們從探索在地，到理解國際友人面臨的問題，想辦法從自己所學知識與技能協助他人改善、創造出共好環境。忠孝國小的學生們也說，原來不會日語、沒有親自到日本，也有機會交到日本的朋友，未來會更有勇氣與不同國家的人交流。

日本 小學 疫情

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