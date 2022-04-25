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青春影展暌違3年復辦 入圍作品5/6起免費看
睽違3年的「青春影展」今年復辦，共258件作品報名，劇情片與動畫片外，影視類也有多部紀錄短片入圍，所有影片5月份將在高雄市電影館放映，也開放線上觀影平台，5月6日起5月15日民眾可上青春影展線上平台一睹學生豐沛的創作能量。
「青春影展」是全國影視與設計科系學生重要的競賽平台，常吸引學子一較高下，2019年起停辦3年後於今年復辦。高雄是南台灣重要的影視基地，高雄市電影館長楊孟穎期盼回歸後的青春影展，能持續提拔影視新銳。
今年青春影展共吸引34所學校、49個科系，258件作品參賽，影視類及動畫類選出32 部入圍，其中台北藝術大學有8部作品入圍，台灣藝術大學6部，崑山科大5部。
楊孟穎說，今年報名件數較往年少，但仍可見到學生們在疫情限制下迸發的創作能量，除自我探索及成長議題外，也觸及黑幫、懸疑驚悚、黑色喜劇等類元素，紀錄片表現尤其精采。
本屆青春影展，包括藝人王彩樺、「囧男孩」男主角李冠毅、潘親御、曾榮獲金鐘獎的馬力歐、汪政緯等人都參與，動畫片入圍作品不乏在國內外參展的作品，鉛筆素描、圖文插畫等2D手繪風格外，也使用到3D技術製作，內容橫跨敘事和實驗類型。
32部入圍作品將於5月6日至15日於影展線上平台播映，並安排入圍劇組以線上映後座談的方式互動，高雄市電影館2樓放映室亦安排實體免費放映，得獎名單則5月15日在青春設計節頒獎典禮上揭曉，參與線上或實體放映的民眾都有機會抽中「歷屆青春影展得獎作品精選DVD」。
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