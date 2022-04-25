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地方爭取4年 高市小港1號公園盼到大改造

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄小港1號公園造造逾30年，設施老舊，地方爭取4年，終將要大改造。記者王昭月／攝影
高雄小港1號公園造造逾30年，設施老舊，地方爭取4年，終將要大改造。記者王昭月／攝影

高雄小港一號公園建造逾30年未曾整修，園內土丘一遇雨，土壤易沖刷成泥流，久之步道凹陷，鄰近居民都覺得「不好用」，地方上爭取4年終於盼得大改造，市府含規畫預計斥次3、4千萬，在地居民期待改造後的小港1號公園能成為在地地標，同時成為小港區「門面」。

小港一號公園占地1.29公頃，1990年興建，公園底下是地下停車場，扣除一處社區活動中心，綠地面積約有1公頃面積， 尤其每年盛夏阿伯勒花開，一片耀眼的金黃色林相，十分怡人。不過由於年久失修，地方居民無不期待改造。

近年來，包括議員林宛蓉及在地洪世春、郭鶯鶯等里長積極爭取小港1號公園改造，近日終於盼到發包動工，預計今年底完工，洪世春說，公園就位在區公所對側，是「門面」，大家都很期待。

洪世春說，小港1號公園底下是停車場，當年可能為了方面植栽生長，公園做了土丘增加土量，但長年下來，每遇下雨，土壤即沖刷流失，爛泥巴溢到人行道，久了之後步道坑巴不平、凹陷，植物也因土壤流失而根系裸露，草皮也見樹根隆起，此外兒童溜滑梯等器材老舊，公園步道都綠地都不能用，對使用者來說就了無意義。

因應地方需求，高雄市工務局召開說明會，邀請公民參與，提供改造意見，未來將朝共融公園發展，也打算加高岩石擋土及養護草皮，解決土壤沖刷溢流問題，另增設體健設施，也移植黑板樹等不適宜的樹種，一併改造公園景觀。

高雄小港1號公園造造逾30年，設施老舊，地方爭取4年，終將要大改造。記者王昭月／攝影
高雄小港1號公園造造逾30年，設施老舊，地方爭取4年，終將要大改造。記者王昭月／攝影

停車場 人行道

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