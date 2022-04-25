高雄新左營站說明五一應變措施 同步公告類火車班次

台灣鐵路工會發起五一勞動節不加班運動，當天台鐵表定列車全面停駛，位於南來北往重要站點的高雄左營站，今天上午由公路總局、台鐵、高鐵等單位一同在新左營站說明並演練當天應變情況，另由公路總局公告類火車客運路線、班次等相關資訊，供民眾轉乘。

台鐵新左營站長劉俊哲說，台鐵5月1日所有表定火車停駛，考量民眾轉運與乘車需求，便聯合高鐵、捷運及公路監理所單位，來協調應變。

劉俊哲表示，新左營站緊鄰高鐵、捷運，若旅客無法搭乘台鐵要轉乘，選擇相對較多，周邊還有公車、計程車，但原本搭乘台鐵往台東屏東的旅客，缺乏相關運具，為了補足需求，則請公路總局在當天由類火車客運協助疏運。

公路總局規畫，當天類火車客運路線往南與東部路線，分為「0961」高雄往台東、「0962」左營往台東及「0963」左營經潮州往台東，這三輛疏運客運，將停靠在新左營車站站前北路外公車停車格位。

公路總局指出，「0961」高雄往台東班次，行駛時間4小時，往返各15班，首班車上午7時出發，末班車晚上9時發車；「0962」左營往台東班次，行駛時間3小時30分，往返各8班次，首班車上午6時30出發，末班車晚上8時30發車；「0963」左營經潮州往台東班次，行駛時間4小時30分，往返各7班，首班車上午7時30分出發，末班車晚上7時30發車。

5月1日各站台鐵會依最少的人力上班，協助旅客辦理退票與引導轉乘，劉俊哲坦言，左營車站當天，僅有含站長在內5人上班，整個台鐵南區當天也大約只有一到二成的人員上班。