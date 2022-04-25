不受疫情攪局 澎湖海上花火節換主持如期登場

澎湖年度最盛大的國際海上花火節，今晚盛大登場，開幕主持人LULU在北部彩排時，因工作人員確診有足跡重疊，澎湖縣政府在確保大眾安全及活動順利，緊急替換開幕主持人，如期開演施放。

澎湖縣政府旅遊處表示，國際海上花火節今晚升空，除了絢爛花火外，更有700架無人機進行科技演出，動力火車、文慧如等跨海演出，都是開幕場的重頭戲。

縣府旅遊處表示，國際海上花火節的開幕主場，原主持人LULU在23日於北部參加劇團彩排前，有工作人員身體不適進行快篩，呈現陽性，劇團有足跡重疊，LULU也進行快篩，所幸結果為陰性，但縣府在考量確保大眾安全及活動順利，緊急替換主持人，由縣府旅遊處人員上場，讓活動得以順利進行。

澎湖國際海上花火節今天登場，除了觀音亭園區主場外，縣政府提供金龜頭篤行十村、重光海堤、西嶼赤馬安檢站、第三漁港、案山漁港等5個熱門觀賞點，除可避開擁擠人潮外也可欣賞到不同角度的煙火。

國內疫情升溫，縣府做好應變措施，於觀音亭鄰近道路口設置實聯制管制站，呼籲民眾務必配合實聯制入場，除必要飲水外請全程佩戴口罩，有25名防疫專責人員協助民眾進行實聯制作業，民眾務必做好自我保護，戴口罩，勤洗手，開心出遊賞花火，健康回家。