快訊

獨／周玉蔻怒罵網友堅稱「沒感染」 莊人祥提兩種可能

快篩、疫苗、居隔自相矛盾 陳時中騎虎難下的防疫亂象

找不出病因？ 疑難雜症門診 揪出最常見3大疾病

不受疫情攪局 澎湖海上花火節換主持如期登場

中央社 / 澎湖縣25日電

澎湖年度最盛大的國際海上花火節，今晚盛大登場，開幕主持人LULU在北部彩排時，因工作人員確診有足跡重疊，澎湖縣政府在確保大眾安全及活動順利，緊急替換開幕主持人，如期開演施放。

澎湖縣政府旅遊處表示，國際海上花火節今晚升空，除了絢爛花火外，更有700架無人機進行科技演出，動力火車、文慧如等跨海演出，都是開幕場的重頭戲。

縣府旅遊處表示，國際海上花火節的開幕主場，原主持人LULU在23日於北部參加劇團彩排前，有工作人員身體不適進行快篩，呈現陽性，劇團有足跡重疊，LULU也進行快篩，所幸結果為陰性，但縣府在考量確保大眾安全及活動順利，緊急替換主持人，由縣府旅遊處人員上場，讓活動得以順利進行。

澎湖國際海上花火節今天登場，除了觀音亭園區主場外，縣政府提供金龜頭篤行十村、重光海堤、西嶼赤馬安檢站、第三漁港、案山漁港等5個熱門觀賞點，除可避開擁擠人潮外也可欣賞到不同角度的煙火。

國內疫情升溫，縣府做好應變措施，於觀音亭鄰近道路口設置實聯制管制站，呼籲民眾務必配合實聯制入場，除必要飲水外請全程佩戴口罩，有25名防疫專責人員協助民眾進行實聯制作業，民眾務必做好自我保護，戴口罩，勤洗手，開心出遊賞花火，健康回家。

澎湖 花火節 實聯制

延伸閱讀

澎湖大人味飲品特集！精選9間「特色咖啡館、酒吧」 愜意旅程中享受微醺氛圍

澎湖春季大淨灘 美麗海灣再現

「澎湖直播 ONLINE」新書發表 了解在地人文歷史

世界地球日 澎湖水寶盆造林展成果

相關新聞

一周接獲3件病床請託 議員憂心疫情拖垮高雄醫療量能

台灣本土疫情持續升溫，確診人數不斷攀升，高市議員憂心高雄醫療量能崩潰，要求市府適時發布不同強度群聚限令，盤點病床、醫療人...

民空拍補丁爛路 打臉路平政策

高雄市岡山區嘉新東路二段周邊工廠林立，常有大車經過，但路況奇差無比，短距離內有數個大小補丁，遭網友用空拍PO網稱「路真的...

楠梓交通瓶頸 砸千萬找解方

高雄楠梓產業園區將迎來台積電，本月12日環評通過，高市府可交地給台積電，但不少議員關心當地塞車、聯外道路。市議員黃文志指...

趕工轟隆隆 小六女童琴聲安撫動物

高雄壽山動物園力拚9月底完工開園，園區施工聲不斷，高市博愛國小六年級女童王子秦長期和媽媽一起當動物園故事志工，有天和動物...

屏校園外食調查 逾半學生盼開放

屏東縣兒少代表、潮州高中3年級邱襄均關注校園外食，蒐集全縣高中職生1109份問卷，昨發表外食議題調查，有5成5的同學希望...

陳其邁也失眠！開直播邀精神科醫師談疫情焦慮舒緩心情

高雄市長陳其邁今天晚上9點在社群臉書，開直播邀高醫精神醫學部主任陳正生「疫同談心 一起聊聊疫情期間如何舒緩心情」。陳正生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。