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一周接獲3件病床請託 議員憂心疫情拖垮高雄醫療量能
台灣本土疫情持續升溫，確診人數不斷攀升，高市議員憂心高雄醫療量能崩潰，要求市府適時發布不同強度群聚限令，盤點病床、醫療人力，不能讓疫情排擠其他重症疾病的住院需求。高市副市長史哲表示，高市兩年來嚴謹疫調、匡列，都是為了守住醫療量能，現在依病情分流也是降低風險的最好方法。
高雄市議會今天舉辦第三屆第七次定期大會市政總質詢，市議員郭建盟質詢指出，高雄醫療不是只要負擔Omicron，自己一周內已接獲3位選民請託喬病床，「喬病床是民代大忌，但不禁讓人擔憂高雄的醫療量能會不會被疫情拖垮。」
郭建盟呼籲，市府訂定醫療量能警戒值，當疫調防堵與公衛手段無力防堵時，應發布人潮群聚限令。另每日公布高雄收治台南以北確診者與居隔數量，訂定上限。蘇娟娟指出，台灣是一日生活圈，民眾的流動也帶來疫情傳播，在醫療整備上是區域聯防，都會盡力協助民眾，不容易以戶籍地區分，但能做的公衛手段一定會考慮、努力。
郭建盟表示，目前高醫、長庚、榮總占床率分別為91%、90%、 70%，因為有300床需整備給疫情。以高雄現有專責病床數1483床及收治確診者3%， 高雄單日確診數達1650人，醫療量能就會亮黃紅燈警戒，恐危及醫院救治一般疾病所需醫療量能。
高市衛生局副局長蘇娟娟表示，南北移動無法限制，也難以避免確診數增，但近日已進行輕、中、重症分流，輕症實施居家照護、中症也有加強版集中檢疫所，重症則需住院，進到加護病房、負壓病房等。這些都是為了確保醫療量能。
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