疫情嚴峻 陳其邁向議會告假與陳時中視訊會議

國內COVID-19疫情嚴峻，高雄市長陳其邁上午臨時向議會告假，取消出席市政總質詢，並與衛福部長陳時中展開視訊會議，預計下午3時說明最新疫情。

高雄市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診本土個案近日攀高，陳其邁原定今天上午9時出席高雄市議會市政總質詢，但臨時向議長曾麗燕告假，取消出席市政總質詢及媒體聯訪時間。

據消息人士指出，陳其邁上午將與衛福部長陳時中展開視訊會議。陳其邁並預定今天下午3時召開防疫會議，說明高雄市最新疫情。

議會上午總質詢議程照常進行，第一個質詢的民進黨高市議員郭建盟強調，雖然市長不在，但質詢不會放水。

高雄市昨天新增145例確診本土個案，多為在外縣市生活者回高雄衍生傳播，其中還有首例公務員確診。