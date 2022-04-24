陳其邁也失眠！開直播邀精神科醫師談疫情焦慮舒緩心情

高雄市長陳其邁今天晚上9點在社群臉書，開直播邀高醫精神醫學部主任陳正生「疫同談心 一起聊聊疫情期間如何舒緩心情」。陳正生說，疫情期間大家戴口罩，耳鼻喉科、小兒科患者變少，精神科卻抗跌、看診人數還逆勢上漲。台灣精神科看診人數在疫情期間增加15%到25%，「舊雨」、「新知」各種樣貌都有。

陳正生舉例，有個強迫症的患者，在疫情時更是瘋狂洗手，皮都洗皺了，「這個病患說大家不是說要勤洗手嗎？」因此強迫症狀況更加嚴重。有民眾打了疫苗，好幾個月覺得癱軟無力。還有個老人家疫期兩年後瘦一圈，以前教會有活動、長青有課程，現在哪裡都不能去，覺得生不如死。

直播吸引1千多名網友收看。不少網友在直播聊天室說，自己快得焦慮症、恐慌症了，尤其是家有幼童的網友說真的很擔心小小孩。陳正生表示，民眾擔心染疫、工作影響、感覺孤單，尤其保持社交距離，疫情產生許多焦慮和憂慮。

陳其邁說自己晚上失眠，一個晚上起來好幾次，睡眠品質很差。他代替網友提問，有些人已持續擔心兩年，也有人一直不敢內用。陳正生表示，隨著疫情發展、病毒演變，每個階段的狀況其實不同，過去會讓人很擔心重症，但現在疫情已漸流感化，「雖然確診數驚人，但其實數字是中性字眼，如果過於強調數字會增加焦慮。」

疫情時代，一有人咳嗽就風聲鶴唳、草木皆兵，陳正生說，如果只是清清喉嚨、過敏，不要太緊張。家人或朋友在談對疫情的憂慮時，「應多傾聽、接納，不要批判。」當下要讓心情穩定，多正念冥想。

國外有人打了80幾劑疫苗，可能是焦慮和強迫症發作。疫期家人間要特別注意什麼？陳正生說，如果觀察到家人作息不對，產生灰色悲觀的想法，還是趕快來求助精神科。如果是居家隔離，可以電話問診，若有需要，可到專責病房照顧。