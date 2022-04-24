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高雄山區龍眼、荔枝開花率大減 地方民代邀農糧署勘災

聯合報 / 記者陳玫伶王慧瑛／高雄即時報導
高雄山區農作物龍眼、荔枝受氣候異常影響，開花率大減，農民欲哭無淚，立委邱議瑩邀集農糧署、高市農業局等單位視察災損狀況。圖／翻攝自邱議瑩臉書粉專
高雄山區農作物龍眼、荔枝受氣候異常影響，開花率大減，農民欲哭無淚，立委邱議瑩邀集農糧署、高市農業局等單位視察災損狀況。圖／翻攝自邱議瑩臉書粉專

高雄市山區今年年初因氣候異常，水蜜桃、芒果等都在開花時就遇雨受損，近期又傳龍眼及荔枝也因為年初下雨，剛開花就被雨水打掉，開花率不到2成，農民欲哭無淚，希望申請農損補助，立委邱議瑩今天上午邀集農糧署、高雄市農業局及內門區農會、大樹區農會等單位視察，農糧署預計近期再與相關單位複勘，保障農民權益。

邱議瑩、農糧署副署長姚志旺、高市農業局長張清榮、議員林富寶、邱俊憲等相關單位至內門區、旗山區視察龍眼，也至大樹區視察荔枝災損狀況。有農民反映，他共種有160棵龍眼樹，今年受氣候異常影響，只有3棵樹有開花，龍眼一年一收，總計收成將不到2成損失慘重，也有蜜蜂農欲哭無淚表示，龍眼樹不開花，蜜蜂無蜜可採，也連帶受影響。

林富寶表示，近期山區常降雨，雨後又出大太陽，除了龍眼受雨災影響不開花，總計剩下不到2成，荔枝雖有開花，卻在下雨時被雨水打掉，樹上的花掉光光，只剩下梗，預估收成也將低於2成，農民跳腳，連日來不斷向地方民代反應，希望申請補助稍微補救一些成本，至少不要血本無歸。

邱議瑩等人上午視察後於臉書發文指出，今天視察確實有災損情況，但因無法目測確實統計災損情況，農糧署現場表示，會再請農業改良場相關專業人員進行複勘，力求保障農民權益。

高雄山區農作物龍眼、荔枝受氣候異常影響，開花率大減，農民欲哭無淚，立委邱議瑩邀集農糧署、高市農業局等單位視察災損狀況。圖／翻攝自邱議瑩臉書粉專
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高雄山區農作物龍眼、荔枝受氣候異常影響，開花率大減，農民欲哭無淚，立委邱議瑩邀集農糧署、高市農業局等單位視察災損狀況。圖／翻攝自邱議瑩臉書粉專
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高雄山區農作物龍眼、荔枝受氣候異常影響，開花率大減，農民欲哭無淚，立委邱議瑩邀集農糧署、高市農業局等單位視察災損狀況。圖／翻攝自邱議瑩臉書粉專
高雄山區農作物龍眼、荔枝受氣候異常影響，開花率大減，農民欲哭無淚，立委邱議瑩邀集農糧署、高市農業局等單位視察災損狀況。圖／翻攝自邱議瑩臉書粉專

邱議瑩 災損 高雄市 農糧署

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