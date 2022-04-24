聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄山區龍眼、荔枝開花率大減 地方民代邀農糧署勘災
高雄市山區今年年初因氣候異常，水蜜桃、芒果等都在開花時就遇雨受損，近期又傳龍眼及荔枝也因為年初下雨，剛開花就被雨水打掉，開花率不到2成，農民欲哭無淚，希望申請農損補助，立委邱議瑩今天上午邀集農糧署、高雄市農業局及內門區農會、大樹區農會等單位視察，農糧署預計近期再與相關單位複勘，保障農民權益。
邱議瑩、農糧署副署長姚志旺、高市農業局長張清榮、議員林富寶、邱俊憲等相關單位至內門區、旗山區視察龍眼，也至大樹區視察荔枝災損狀況。有農民反映，他共種有160棵龍眼樹，今年受氣候異常影響，只有3棵樹有開花，龍眼一年一收，總計收成將不到2成損失慘重，也有蜜蜂農欲哭無淚表示，龍眼樹不開花，蜜蜂無蜜可採，也連帶受影響。
林富寶表示，近期山區常降雨，雨後又出大太陽，除了龍眼受雨災影響不開花，總計剩下不到2成，荔枝雖有開花，卻在下雨時被雨水打掉，樹上的花掉光光，只剩下梗，預估收成也將低於2成，農民跳腳，連日來不斷向地方民代反應，希望申請補助稍微補救一些成本，至少不要血本無歸。
邱議瑩等人上午視察後於臉書發文指出，今天視察確實有災損情況，但因無法目測確實統計災損情況，農糧署現場表示，會再請農業改良場相關專業人員進行複勘，力求保障農民權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言