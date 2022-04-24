居家照護醫師：視訊前需要先化妝？ 幽默緩解患者不安

全國新冠肺炎確診數激增，高雄市4月18日至23日的確診個案居家照護者共有337人。高雄市醫師公會與高雄縣醫師公會表示，基層診所陸續接受分派病例，運作正常。市長陳其邁表示，已有近300家診所加入，還在增加中。基層醫師慢慢上手，一名醫師在視訊問診前還幽默的先LINE患者：需要先化妝嗎？紓解患者不安情緒。

陳其邁表示，高雄市4月18日至23日確診個案分流情形，居家照護者共有337人，在集檢所有152人，加強型防疫旅館有5人，收治在專責醫院的有64人。目前加入居家照護的有近300家基層診所，還在增加中。原則上因為大部分為輕症、無症狀患者，醫學中心就以中重症為主。專責與負壓病床有1483床，目前空床數還有1334床，空床率89.9%；加強型防疫旅館總床數有484床，空床數還有479床。

高雄市醫師公會理事長朱光興表示，目前基層診所有陸續接受分派病例，運作正常，預期要將基層診所規模擴充至500間左右。

高雄縣醫師公會理事長王宏育表示，基層醫師只要熟悉流程，之後就輕而易舉。主要是可以安病人的心，讓病人放心，幫助病人平安度過確診這個時期。雖然高雄市現在的確診個案還不多，不過看這個趨勢，大規模的傳播大概是無法避免。趁著現在個案少，醫師們可以慢慢的練習，熟悉流程，

一名參加「低風險無症狀或輕症確診病人居家隔離」照護的基層診所醫師說，今天接到第一個案子，第一次視訊問診雙方並不認識，所以在LINE視訊前確認彼此身分後，他還先請問患者：需要先化妝嗎？對方立刻大笑回應：哈哈哈，不用！也沖淡彼此不認識的尷尬，緩解一下確診者的心情，接下來的問診都很順利。