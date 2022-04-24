快訊

不只全聯！屈臣氏快篩試劑明上架5萬份

守備出包又吞15K 悍將開季追平最慘紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

居家照護醫師：視訊前需要先化妝？ 幽默緩解患者不安

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
居家照護基層診所醫師先以幽默言語讓患者放輕鬆，經由問診及關懷度過居隔治療期。情境示意圖。圖／Ingimage
居家照護基層診所醫師先以幽默言語讓患者放輕鬆，經由問診及關懷度過居隔治療期。情境示意圖。圖／Ingimage

全國新冠肺炎確診數激增，高雄市4月18日至23日的確診個案居家照護者共有337人。高雄市醫師公會與高雄縣醫師公會表示，基層診所陸續接受分派病例，運作正常。市長陳其邁表示，已有近300家診所加入，還在增加中。基層醫師慢慢上手，一名醫師在視訊問診前還幽默的先LINE患者：需要先化妝嗎？紓解患者不安情緒。

陳其邁表示，高雄市4月18日至23日確診個案分流情形，居家照護者共有337人，在集檢所有152人，加強型防疫旅館有5人，收治在專責醫院的有64人。目前加入居家照護的有近300家基層診所，還在增加中。原則上因為大部分為輕症、無症狀患者，醫學中心就以中重症為主。專責與負壓病床有1483床，目前空床數還有1334床，空床率89.9%；加強型防疫旅館總床數有484床，空床數還有479床。

高雄市醫師公會理事長朱光興表示，目前基層診所有陸續接受分派病例，運作正常，預期要將基層診所規模擴充至500間左右。

高雄縣醫師公會理事長王宏育表示，基層醫師只要熟悉流程，之後就輕而易舉。主要是可以安病人的心，讓病人放心，幫助病人平安度過確診這個時期。雖然高雄市現在的確診個案還不多，不過看這個趨勢，大規模的傳播大概是無法避免。趁著現在個案少，醫師們可以慢慢的練習，熟悉流程，

一名參加「低風險無症狀或輕症確診病人居家隔離」照護的基層診所醫師說，今天接到第一個案子，第一次視訊問診雙方並不認識，所以在LINE視訊前確認彼此身分後，他還先請問患者：需要先化妝嗎？對方立刻大笑回應：哈哈哈，不用！也沖淡彼此不認識的尷尬，緩解一下確診者的心情，接下來的問診都很順利。

王宏育說，有些醫師擔心跟病人加LINE不好，不過根據目前居家照護醫師的反應， LINE視訊還是最為方便迅速，品質也好。大家會有疑慮，並不會個資外洩，加完LINE，10天之後，沒有要用到了，可以封鎖、可以刪除，不會有什麼問題。

居家照護基層診所醫師先以幽默言語讓患者放輕鬆，經由問診及關懷度過居隔治療期。圖／讀者提供
居家照護基層診所醫師先以幽默言語讓患者放輕鬆，經由問診及關懷度過居隔治療期。圖／讀者提供
高雄市4月18日至23日確診個案分流情形。高雄市衛生局提供
高雄市4月18日至23日確診個案分流情形。高雄市衛生局提供

醫師 高雄市 居家照護

相關新聞

居家照護醫師：視訊前需要先化妝？ 幽默緩解患者不安

全國新冠肺炎確診數激增，高雄市4月18日至23日的確診個案居家照護者共有337人。高雄市醫師公會與高雄縣醫師公會表示，基...

網友指這條路爛到不行 高雄市府今年將花2500萬元改善

高雄市岡山區的嘉新東路二段，周邊工廠林立，常有大車經過，但該處路況奇差無比，短距離內就有數個大小補丁，還遭網友用空拍PO...

被Delta嚇到 醫院加嚴防疫：訪客3劑未滿兩周得日篩

屏東枋寮醫院公布最新防疫公告，即日起探病者及訪客若未接種3劑疫苗滿2周，當日都要自費篩檢。枋醫的作法是比照雙北等疫情嚴峻...

屏縣潮州摸乳巷垃圾任意丟 公所要民眾發揮公德心

屏東縣潮州鎮建基路老街上，有條摸乳巷，因摸乳巷連接兩條街道展現古今風情，有「時光隧道」美稱，2年前摸乳巷牆壁遭人噴漆，引...

高雄防疫計程車近百輛 機場、市區協調使用

全台疫情延燒，防疫計程車量能備受關注，高雄市目前約有96輛防疫計程車，專車有56輛，另有30至40輛機場防疫計程車支援確...

北市選手參加金門馬拉松 張芷瑄奪全馬女子組第一

台北市與金門縣2021年2月完成運動交流合作備忘錄簽署，北市選手今赴金門參加「金門馬拉松」，張芷瑄以3小時的佳績取得全馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。