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被Delta嚇到 醫院加嚴防疫：訪客3劑未滿兩周得日篩
屏東枋寮醫院公布最新防疫公告，即日起探病者及訪客若未接種3劑疫苗滿2周，當日都要自費篩檢。枋醫的作法是比照雙北等疫情嚴峻縣市，屏東其他醫療院所如屏東基督教醫院是提出3日篩檢證明即可。枋醫副院長沈昇螢坦言，是被去年的Delta嚇到，因此才加嚴防疫，疫情如此嚴峻的時刻，還是呼籲民眾避免不必要的探視，以落實防疫。
中央流行疫情指揮中心上周五公告，北北基桃高花等6縣市醫院暫停探病。因疫情升溫，枋寮醫院公告加嚴防疫措施，加護病房及呼吸照護病房的患者，每次至多2名訪客，若未完成第3劑疫苗滿2周，需提具當日自費篩檢報告。與屏東其他醫療院所相比，防疫規格更拉高。
枋醫去年曾因新冠變種病毒Delta肆虐封院，醫院副院長沈昇螢直言，被Delta嚇到了，疫情如此嚴峻的時刻，加嚴防疫不僅是保護住院患者也是保護鄉親，更感謝地居民配合。
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