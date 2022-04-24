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不只全聯！屈臣氏快篩試劑明上架5萬份

守備出包又吞15K 悍將開季追平最慘紀錄

高雄337人居家照護中 陳其邁今晚與精神科醫師線上談心

聯合報 / 記者林巧璉徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁說明今天高雄疫情狀況。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁說明今天高雄疫情狀況。記者徐如宜／攝影

高雄市今天新增145例本土確診個案，高雄市長陳其邁表示，目前高雄有337人進行居家照護，有152人在集中檢疫所，5人在加強型防疫旅館、64人則住在專責醫院。陳其邁說，目前疫情狀況很難讓人完全不擔心，今晚市府特地邀請高醫精神醫學部主任陳正生攜手陳其邁在線上與市民談天，讓市民了解如何舒緩心情。

高市盤點醫療量能，目前高雄共有1483床，空床數有1334床，空床率為89.9%。加強型防疫旅館有484床，目前只有收治5人，包括榮總、義大、高醫、長庚等四所醫院，都有醫院提供醫療協助。陳其邁強調，因輕重症分流，高雄目前的醫療量能足夠。

目前確診者居家照護採檢措施部分，確診者在第10天解隔前要使用快篩，確診者的疫情包中將有一支快篩試劑。與確診者同住的未確診者則會有3支快篩試劑，在居家隔離期間有狀況或者居隔第10天、後續加強版自主健康管理的第三天、第七天都要快篩。

在居家隔離檢疫採檢部分，居家隔離（一人一室）的部分，高市將發給居隔者2支，同住家人則是一人一支。在出現症狀或第十天需使用。另外如是居家檢疫（一人一戶）將有兩支快篩試劑，在第十天及出現症狀時使用。

今晚九點高雄市長陳其邁與高醫精神醫學部主任陳正生將在線上舉辦「疫同談心」，聊聊疫情期間如何舒緩心情。圖／高市衛生局提供
今晚九點高雄市長陳其邁與高醫精神醫學部主任陳正生將在線上舉辦「疫同談心」，聊聊疫情期間如何舒緩心情。圖／高市衛生局提供
高市新冠肺炎醫療資源統計表。圖／高市衛生局提供
高市新冠肺炎醫療資源統計表。圖／高市衛生局提供
高雄市24間指定隔離／採檢醫院醫療量能盤點。圖／高市衛生局提供
高雄市24間指定隔離／採檢醫院醫療量能盤點。圖／高市衛生局提供
高雄從18日至23日確診個案分流狀況。圖／高市衛生局提供
高雄從18日至23日確診個案分流狀況。圖／高市衛生局提供

居家隔離 陳其邁 高雄市

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