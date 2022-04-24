網友指這條路爛到不行 高雄市府今年將花2500萬元改善

高雄市岡山區的嘉新東路二段，周邊工廠林立，常有大車經過，但該處路況奇差無比，短距離內就有數個大小補丁，還遭網友用空拍PO網稱「路真的爛到不行」；經民眾陳情，透過地方民代邀集相關單位會勘，市府也向中央爭取經費，並編列計畫改善道路品質。

日前網友透過空拍沿高雄市岡山區嘉新東路二段的拍攝，短短58秒影片中，可見該路段就有數十個大小不一的道路補丁，影片被PO上「爆料公社」引起網友熱議。

記者實地走訪發現，該路段路面不僅有數個補丁，補過的路面也未補上標線，路面有多處龜裂、坑疤，道路甚至因長時間擠壓呈現波浪狀起伏不平的現象，不少車輛行經該處時，猶如行經越野般的崎嶇的山路。

岡山區嘉新東路二段雖不屬工業區，但附近工廠林立，常有車輛行駛於該路段，加上重車長期碾壓，道路品質變差；經民眾陳情，立委邱志偉也邀集公路總局、工業局及養工處等單位到場會勘，強調該處道路補丁多，路況很不理想，應盡快核定補助，推動改善工程。

由於市府「點亮北高雄山湖道路改善工程」向公路總局爭取「提升道路品質建設計畫（公路系統）旗艦競爭型工程案件」補助，因旗艦競爭型計畫審查較耗時，邱志偉建議養工處，針對嘉新東路二段單獨提報計畫，尋求公路總局政策輔導計畫補助，以利加快路面改善作業。