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墾丁海底大掃除 60名潛水員1天清出120公斤垃圾

中央社 / 屏東縣24日電

墾丁國家公園進行珊瑚礁生態保育月活動，為守護墾丁海洋，今天集結60名潛水員潛水到各個海域進行大掃除，共清出120公斤垃圾量，其中以寶特瓶及塑膠瓶蓋居多。

根據墾丁國家公園淨灘淨海成果統計，民國106年3355公斤、107年2495公斤、108年2367公斤、109年1374公斤、110年3765公斤。其中，以寶特瓶與塑膠瓶蓋占56.4%居多。

墾管處表示，每年都會執行淨灘淨海活動，109年因配合行政院向海致敬政策，海岸線以委外發包清潔為主，因此當年由管理處淨灘的垃圾數量較少。

墾丁國家公園管理處今天上午集結台灣珊瑚礁學會、中華民國水中攝影協會、海洋志工、阿宏潛水、泡泡幫潛水中心及山海潛水等單位，各隊人馬分別在不同海域清除海底垃圾，回復海洋美麗。

墾丁國家公園管理處副處長許書國向中央社記者表示，淨海區域包括出水口、入水口西側、航道西側、後壁湖東岸及山海地區等海域，共有5團隊，包含4隊岸潛及1隊船潛人員，共60名潛水員，希望能多為海洋環境盡心。

許書國說，經過2小時的努力海下大掃除，共清出約120公斤垃圾量，除廢棄錨碇、漁繩網、鋁鐵罐、寶特瓶及多種人造用品。其中，錨碇重達約70公斤，不易清除，由志工打上大型浮力袋帶離海底，呼籲民眾從生活中落實源頭垃圾減量行動。

墾管處指出，民眾從生活實踐愛海，可以隨身攜帶環保餐具，不使用一次性塑膠、減碳與垃圾減量等行動，希望墾丁的海洋美麗永續常在。

墾丁 國家公園 淨灘

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