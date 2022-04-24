迎台灣設計展 高市3大建設預計10月完工落成

2022年「台灣設計展」今年10月在高雄舉行，高市輕軌C20至24站、壽山動物園整建工程、內惟藝術中心3大建設，也預計趕在10月完成，要讓參加設計展民眾看見高雄嶄新一面。

台灣設計展10月7日至23日將在高雄舉辦，高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站、壽山動物園整建工程、內惟藝術中心3大建設也預計於10月落成。

高雄輕軌C20站至C24站正在施工，包含C24站體結構工程、美術館園區C21A站周邊工程等，進度近60%。副市長林欽榮日前視察期勉輕軌團隊在兼顧工安與品質前提下，研擬配合設計展提前通車，讓民眾可搭輕軌參加設計展活動。

高雄市觀光局日前也發布新聞稿指出，壽山動物園整建工程，目前大門入口意象及親水廣場戲水設施即將完工，預計後續將進入機具設備測試階段，整體園區可望9月底、10月初完工開園。

高雄市文化局今天接受中央社記者訪問表示，鄰近內惟舊聚落、以柴山山形為外觀設計的「內惟藝術中心」，也預定10月開幕，並將爭取典藏日本藝術家奈良美智「朦朧潮濕的一天」畫作，市府已組成任務小組，專案研擬續留計畫。

臉書（Facebook）社團「高雄好過日」也發文表示，期望10月時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已能順利控制，隨著台灣設計展的回歸，讓高雄的改變再次呈現在全國國人眼前。