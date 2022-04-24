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屏縣潮州摸乳巷垃圾任意丟 公所要民眾發揮公德心

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
民眾亂丟垃圾，將飲料堆疊在窗戶邊，有的飲料還沒有喝完。圖／屏東縣潮州鎮公所提供
民眾亂丟垃圾，將飲料堆疊在窗戶邊，有的飲料還沒有喝完。圖／屏東縣潮州鎮公所提供

屏東縣潮州鎮建基路老街上，有條摸乳巷，因摸乳巷連接兩條街道展現古今風情，有「時光隧道」美稱，2年前摸乳巷牆壁遭人噴漆，引發鎮民關切。未料近期鎮公所發現，建基路老街摸乳巷成了垃圾場，有民眾隨意丟垃圾，還直接將飲料放在窗戶上，鎮長周品全提醒鄉親，請發揮公德心，共同維護家園環境。

鎮長周品全在潮州鎮臉書社團發文說，潮州鎮建基路是潮州鎮老街，上周六日台灣好基金會才剛在建基路老街舉辦完「春潮集」，替建基路老街帶來活化。建基路老街是串連潮州鎮日式歷史文化園區、三山國王廟、舊郵局戲曲館、圓環商圈，但卻變成民眾亂丟垃圾地方。他呼籲，發揮公德心，垃圾不亂丟，維護公共環境。

潮州鎮主秘王建元說，近期發現建基路老街變垃圾場，幾乎每天都要請清潔隊人員到場清掃民眾亂丟的垃圾。近期發現更誇張的，還將飲料堆疊窗戶邊，裡面飲料有的都還沒有喝完。

潮州鎮摸乳巷兩年前曾發生，摸乳巷百年老屋紅磚瓦遭噴漆塗鴉事件，未料近期又發現遭亂丟垃圾，王建元說，公所將裝設監視器，也提醒大家不要亂丟垃圾。

潮州鎮公所提醒，根據廢棄物清理法第27條及第50條規定，違規棄置垃圾可處1200元以上6000元以下罰鍰，同年度第1次罰鍰1200元；第2次罰鍰2400元；第3次罰鍰3600元；第4次罰鍰4800元；第5次以上罰鍰6000元，請鄉親不要以身試法，大家一同維護公共環境。

民眾亂丟垃圾，將飲料堆疊在窗戶邊，有的飲料還沒有喝完。圖／屏東縣潮州鎮公所提供
民眾亂丟垃圾，將飲料堆疊在窗戶邊，有的飲料還沒有喝完。圖／屏東縣潮州鎮公所提供
民眾亂丟垃圾，將飲料堆疊在窗戶邊，有的飲料還沒有喝完。圖／屏東縣潮州鎮公所提供
民眾亂丟垃圾，將飲料堆疊在窗戶邊，有的飲料還沒有喝完。圖／屏東縣潮州鎮公所提供
民眾亂丟垃圾，將飲料堆疊在窗戶邊，有的飲料還沒有喝完。圖／屏東縣潮州鎮公所提供
民眾亂丟垃圾，將飲料堆疊在窗戶邊，有的飲料還沒有喝完。圖／屏東縣潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮摸乳巷建基路老街，近期有民眾亂丟垃圾。圖／屏東縣潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮摸乳巷建基路老街，近期有民眾亂丟垃圾。圖／屏東縣潮州鎮公所提供
民眾亂丟垃圾，將飲料堆疊在窗戶邊，有的飲料還沒有喝完。圖／屏東縣潮州鎮公所提供
民眾亂丟垃圾，將飲料堆疊在窗戶邊，有的飲料還沒有喝完。圖／屏東縣潮州鎮公所提供
民眾亂丟垃圾，將飲料堆疊在窗戶邊，有的飲料還沒有喝完。圖／屏東縣潮州鎮公所提供
民眾亂丟垃圾，將飲料堆疊在窗戶邊，有的飲料還沒有喝完。圖／屏東縣潮州鎮公所提供

老街 屏東縣

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