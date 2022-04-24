高雄防疫計程車近百輛 機場、市區協調使用

全台疫情延燒，防疫計程車量能備受關注，高雄市目前約有96輛防疫計程車，專車有56輛，另有30至40輛機場防疫計程車支援確診者、居隔者等載客服務。高市交通局指出，目前高雄防疫計程車量能足夠，4月以來每天約提供百趟服務，與春節專案一天服務6、700人次，出車300多趟次相比，目前高雄疫情相對穩定。

交通局指出，防疫計程車司機每周都需至指定醫療院所進行PCR採檢，近日交通局也發放快篩試劑給司機，如司機感覺身體異樣，可以即時快篩了解自身狀況。

防疫計程車司機小齊說，加入防疫計程車隊已超過兩年，心態上也從初期的緊張兮兮到現在已得心應手，「既然中央也決定是與病毒共存，我們做好相關防護，載客、生活都沒問題。」小齊說，每天出車前的準備工作是穿上防護衣、N95口罩、面罩、手套等，所有的流程已駕輕就熟，載客完就仔細清消，途中也會打開窗戶確保空氣流通。

高雄國際機場排班計程車自律委員會林姓會長說，目前高雄國際機場約有123輛防疫計程車，其中30至40輛會支援市區防疫計程車接送服務。春節專案時，民航局有推出每日補助司機3500元，但也規定司機不得在市區接送一般乘客，一方面是消化當時返鄉居檢人潮，另一方面也確保防疫安全。