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北市選手參加金門馬拉松 張芷瑄奪全馬女子組第一

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
張芷瑄以3小時的佳績取得全馬女子組第1名。圖／體育局提供
張芷瑄以3小時的佳績取得全馬女子組第1名。圖／體育局提供

北市金門縣2021年2月完成運動交流合作備忘錄簽署，北市選手今赴金門參加「金門馬拉松」，張芷瑄以3小時的佳績取得全馬女子組第1名，李銘勝也以1小時18分43秒取得半馬男子組第2名，以教練身分參加的陳秉豐則以38分6秒取得10.8公里男子組第1名；北市體育局表示，盼透過馬拉松等運動賽事，帶動市民運動風氣。

體育局表示，此次由專門委員呂生源帶領選手參賽，「長跑甜心」張芷瑄曾在2021台北馬拉松以2小時46分37秒取得國內第二名的佳績，本次出賽金門馬拉松以3小時的佳績取得全馬女子組第1名，「疾風跑者」李銘勝也以1小時18分43秒取得半馬男子組第2名。另外以教練身分參加的陳秉豐則以38分6秒取得10.8公里男子組第1名，表現亮眼。

張芷瑄在完賽記者會上表示，很高興這次代表台北市來金門進行運動交流，這是一場很好的比賽，雖然天氣很炎熱，中途曾經想放棄，但很高興自己能堅持到最後並且在此次的賽事中，用跑步踏遍金門的每個角落；她在2018、2019年連續兩年參加金門馬拉松的半馬賽事，終於在今年完成全馬賽事。

李銘勝表示，這是他離島路跑賽事的初體驗，很可惜沒能發揮實力拿下冠軍，但能夠在金門體驗離島賽事、見見朋友、看看風景，在疫情的狀態下還是一直健康的跑下去，將繼續用行動支持體育賽事。

台北市自2020年邀請金門縣選手參加台北馬拉松活動，並於2021年2月完成運動交流合作備忘錄簽署，開啟實質運動交流，期盼透過馬拉松等運動賽事，帶動市民運動風氣，打造友善運動城市。

台北市與金門縣2021年2月完成運動交流合作備忘錄簽署，北市選手今赴金門參加「金門馬拉松」。圖／體育局提供
台北市與金門縣2021年2月完成運動交流合作備忘錄簽署，北市選手今赴金門參加「金門馬拉松」。圖／體育局提供

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