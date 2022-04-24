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澎湖春季大淨灘 美麗海灣再現

中央社 / 澎湖縣24日電

觀光季開鑼，澎湖縣政府今天在龍門沙灘舉行春季淨灘活動，1000多名民眾在大太陽下撿拾海漂廢棄物，短短1個多小時共清理出9220公斤的海廢，讓美麗海灣再現。

澎湖縣政府「2022環保年」春季大淨灘活動，今天在龍門沙灘舉行，縣長賴峰偉、馬公市長葉竹林、湖西鄉長吳政杰、環保局長陳高樑與全縣36個各公私團體、社區民眾1000多人一起淨灘，規模盛大。

賴峰偉表示，今年是環保年，以米勒「拾穗」的名畫，籲請大家彎下腰，把垃圾撿起來，為地球行善，維護美麗的海岸景觀，讓澎湖處處充滿美麗。

陳高樑表示，今年環保局以「消除髒亂、向上提升」為環境施政主軸，今天春季大型淨灘活動，除了海灘淨灘外，各社區陸地與空污等，宣示全縣陸海空一起動起來，呈現澎湖是世界最美麗海灣的城市。

澎湖環保局表示，今天春季大淨灘活動，在短短1個多小時，共清理出9220公斤的海漂廢棄物，以漂流木6000公斤最多、非資源垃圾2068公斤、資源垃圾1152公斤，由湖西公所協助清運。

澎湖環保局表示，澎湖近3年來，全縣共超過700場次的淨灘，動員超過4萬人次，海岸線淨灘累積達420公里，清理出的海漂廢棄物達600公噸。

淨灘 澎湖 廢棄物

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