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高雄這條路好多補丁 網諷「玩俄羅斯方塊」

聯合報 / 記者石秀華陳弘逸／高雄即時報導
網友以「上帝視角」拍影片，指高雄市岡山區嘉興東路二段的有大大小小的補丁。圖／取自爆料公社臉書社團
網友以「上帝視角」拍影片，指高雄市岡山區嘉興東路二段的有大大小小的補丁。圖／取自爆料公社臉書社團

高雄市府近來猛攻「路平」政策，不僅指可透過「透地雷達」避免地層下陷，也公布重災區中山三、四路將完成最後一哩路的鋪設，但路平仍遭不少網友抨擊，有網友拍片點名「岡山區嘉興東路二段爛到不行，一直補也不願重鋪」，附和網友則酸「補丁路，就像玩俄羅斯方塊遊戲」。

高市府工務局表示，高雄市道路面積廣大，不能光以網友所拍的置高點看路是否平不平，這樣對善盡職責的公務人員不公平；道路需要日常養護，也會視狀況予以重鋪，目前已向中央爭取經費，並編列計畫改善道路品質。

有網友在「爆料公社」臉書不公開社團貼文並附上從高空俯瞰的自拍影片，指對於岡山區嘉興東路二段忍很久了一直沒改善，批評該條路真的爛到不行，不知道這樣有幾個洞，還請網友一起算看看有幾個洞，原PO並質疑該條路寧願一直補，也不願重新鋪，文末還總結「這樣拍好像在玩某個遊戲」。

原PO發文和影片引起網友熱議，有網友指，「上帝的視角感覺在玩俄羅斯方塊」、「都大車在壓啊，不然在路上設地磅，保證路立刻變好」，有網友酸「不說我還以為是貼了撒隆帕斯的馬路！」、「好美的補丁路」。

還有網友調侃日前波蘭記者指高雄市騎上人行道的亂象，讓市長陳其邁震怒下令嚴格取締之事，指「原PO不是外國人，說話沒人會震怒，請找外國人來爆料比較有用」。從網友以「上帝視角」所拍的58秒影片來看，嘉興東路二段的補丁面大大小小將近有40個。

對於網友拍影片批評高雄路不平，高市府工務局表示，道路需要日常養護，也會視狀況予以重鋪，目前已向中央爭取經費，並編列計畫改善道路品質。

高雄網友自拍影片批評岡山區嘉興東路二段爛到不行，有大大小小的補丁。圖／取自爆料公社臉書社團
高雄網友自拍影片批評岡山區嘉興東路二段爛到不行，有大大小小的補丁。圖／取自爆料公社臉書社團

高雄市 爆料公社

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