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和潤企業與民間協會合作 捐100萬元支持食物銀行計畫

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
何潤企業不只捐錢，還出人力，員工都輪番上陣投入服務。圖／安得烈慈善協會提供
何潤企業不只捐錢，還出人力，員工都輪番上陣投入服務。圖／安得烈慈善協會提供

和潤企業連續3年與社團法人中華安得烈慈善協會合作，攜手關懷台灣有需要的弱勢家庭，三年來投入近500名志工，2600個家庭受惠。

董事長劉源森表示，這2年新冠疫情、通貨膨脹衝擊國人生活，使得工作機會減少，需要幫助的人增加許多，和潤秉持著社會責任，不僅加碼捐款支持，更號召同仁身體力行投入服務參與。

本次合作活動「和潤豐Food愛，幸福無所不在」，和潤企業拋磚引玉捐贈100萬元支持安得烈慈善協會「食物銀行計畫」，幫助弱勢家庭生活無虞，並安排同仁從4月份開始，每月在該會台北、台中、台南、高雄辦事處輪流服務，把溫暖和關懷送到每個有需要的家庭。

和潤企業長期致力於交通安全觀念的推動，此次也特別準備交通安全著色本和色筆放進食物箱內，希望透過創意有趣的方式，強化孩子們的交通安全觀念。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，感謝和潤企業的愛心，連續3年與安得烈慈善協會一起關懷弱勢家庭，更號召企業同仁和合作夥伴一起加入，擴大愛的能量，更在環境充滿挑戰的時刻依然支持公益，這樣的愛心令人感佩。

安得烈慈善協會長期以「食物銀行計畫」援助台灣地區5000多位弱勢、貧困家庭的兒少和年長者，藉由中、長期的關懷、輔以食物箱援助發送，給予受助家庭最實質的幫助，成為穩定社會底層安定的力量。

弱勢家庭 食物銀行 愛心

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