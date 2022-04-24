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執行機關資源回收績效考核高雄獲金獎 這3樣回收6都第1

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局舉辦循環永續玩具檢修服務活動。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局舉辦循環永續玩具檢修服務活動。圖／高雄市環保局提供

行政院環保署「110年度全國執行機關資源回收績效考核」結果公布，高雄市榮獲直轄市組金質獎，且110年加強回收指定公告應回收廢棄物項目中，鋁箔包、PS容器及PVC容器等三項回收材質的回收量，為六都中排名第一，並獲頒團體獎勵金240萬元。

高雄市環保局長張瑞琿表示，高雄市推動資源回收源頭減量工作不遺餘力，110年資源回收率已達62.60%，相較109年提升3.55%。透過「ARM自動資源回收機企業捐贈及認養」、「一起愛回收 一起愛地球宣導活動」、「玩具修繕醫院」、「袋你來消費 減塑享好康」、「回收NEW行動 紙餐具清分疊活動」及「提升清潔隊指定材質回收量獎勵計畫」，讓指定材質回收量達環保署年度目標，整體執行成效逐年成長，顯示資源回收已經成為高雄人的全民共識。

環保局環衛科長蘇皇信說，未來除了持續落實資源回收政策、加強清潔隊員在職教育訓練、不定期執行強制垃圾分類稽查，環保局也針對歷年度執行成效良好的宣導活動持續辦理，並提出創新及精進作法，呼籲民眾響應各項資源回收政策，達到資源循環、垃圾零廢棄的目標。

環保局表示，將依區隊執行的成果分配獎金， 購買執行資源回收業務相關的物品，今年有一部分獎金規畫舉辦研討會，讓資源回收效益更加提升。

高雄市環保局舉辦「一起愛回收一起愛地球」宣導活動。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局舉辦「一起愛回收一起愛地球」宣導活動。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局鼓勵企業認養回收機。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局鼓勵企業認養回收機。圖／高雄市環保局提供

資源回收 高雄市 環保署

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