屏縣海口港看海美術館 大岩奧斯卡「眠夢-感官浮游」展

今年夏天，在落山風來臨之前，到恆春半島吹風看海做「眠夢」！

屏東縣政府5月13日起在海口港看海美術館、待（呆）·風樓，推出日裔巴西籍藝術家Oscar Oiwa（大岩奧斯卡）的知名巨型3D作品及畫作特展「眠夢-感官浮游」，360度沉浸式立體藝術作品，首次來台展出。

民眾走進3D立體作品，彷彿置身漩渦空間，如夢似幻的藝術性視覺衝擊，將帶來獨一無二的觀展體驗。

縣長潘孟安說，海口港有山、海、港口、河堤、美術館，風很涼、海很美，也有電影般風吹沙秘境海灘。每年秋冬落山風季節舉辦最風狂「落山風藝術季」，去年夏天看海美術館與台灣當代藝術家阿咧合作，打造一隻高14公尺環抱美術館的「春江獸」，撼動大眾視覺，海口港瞬間爆紅，也為恆春半島開啟不一樣的旅遊體驗。

縣府表示，本次邀請日裔巴西籍藝術家 Oscar Oiwa（大岩奧斯卡），帶來2件主題作品，均是大型360度沉浸式立體作品，藝術家在充氣球體形狀內部表面繪畫出一幅熟悉但又出乎意料的世界，邀請人們走進球體，在環形繪畫纏繞中，感受黑與白的超凡空間，進入感官浮游如夢的世界。

在看海美術館展出的是「The Dreams of a Sleeping World〈眠夢〉」，「Black And Light 〈黑暗與光〉」則在待(呆)·風樓展出。

除了巨型立體作品外也將展出Oscar Oiwa在新冠疫情下觀察描繪城市景觀畫作「Quarantine Drawing Series 〈隔離系列〉」，藝術家試圖在畫作裡見證他所看到的世界。