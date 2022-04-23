「澎湖直播 ONLINE」新書發表 了解在地人文歷史

中央社 / 澎湖縣23日電

澎湖文化局配合世界閱讀日推出系列活動，今天舉行「澎湖直播 ONLINE」新書發表會，作者陳佳秀（花格子）表示，這本書串起澎湖歷史、人文與自然發展典故，訴說著遊子思鄉情懷。

「澎湖直播 ONLINE」今天在澎湖圖書館舉辦新書發表會，澎湖縣長賴峰偉文化局長洪棟霖、副局長洪進業和前文化局長曾慧香與在地藝文界近200人與會，每人獲贈1冊，賴峰偉現場認購1300冊將分送給各校，並回贈澎湖漫畫史與感謝狀給協助出書的四也出版社。

「澎湖直播 ONLINE」故事描述一對青春姐妹踏上一段跨越時空的尋根之路，讀者可以一邊享受閱讀小說的趣味，一邊熟悉澎湖的歷史文化。

作者花格子表示，這本書串起澎湖歷史、人文與自然發展典故，訴說著遊子思鄉情懷，交織而成一座跨海大橋，而真實的跨海大橋由單向變成雙向通車，也正好與台灣走向民主社會的高度契合。

賴峰偉表示，「澎湖直播 ONLINE」兼具文學歷史與親子內容，其中提及遊子出外奮鬥後再回到澎湖，這種愛鄉情懷，正好與他推動的「離島不離心，永遠心連心」不謀而合，縣府也發行有「澎湖漫畫史」，期盼透過淺顯易懂的漫畫，讓每個民眾都了解地方史。

澎湖文化局配合世界閱讀日，即日起至5月中旬推出系列活動，文化局表示，今年適逢荷蘭人在風櫃築城400週年，多項活動大都與城堡為主題，可以聽聽知名作家楊渡與小朋友們暢談荷蘭城堡的歷史與城堡的故事，亦可實地探訪列為國定古蹟的「馬公風櫃尾荷蘭城堡」的歷史遺跡，讓民眾瞭解故鄉史蹟。

澎湖 文化局 世界閱讀日 賴峰偉

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