媽祖生受疫情影響 屏東慈鳳宮參拜人數減半

中央社 / 屏東縣23日電

今天是媽祖生日，屏東市媽祖廟慈鳳宮舉辦祝壽誦經法會，因COVID-19疫情升溫，參拜信眾人數減少許多，廟方表示，比去年媽祖生日減少一半以上。

屏東市慈鳳宮是屏東市的信仰中心，廟方依往例在媽祖生日舉辦誦經祝壽法會，並有穿轎腳、贈壽麵等活動讓民眾求平安，不過，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，參拜信徒明顯減少。

屏東市慈鳳宮總幹事鄭宇伶向中央社記者表示，疫情影響很大，今天參拜的信徒比去年媽祖生日少一半以上，廟方分流掌控人數，並採實聯制，民眾入廟須先經「防疫門」消毒，也宣導入廟後盡量保持距離。

廟方今天邀請屏東縣長潘孟安及縣籍立委為媽祖祝壽，上午潘孟安及民進黨籍立委周春米與莊瑞雄都前往參拜。

媽祖 屏東縣 疫情

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