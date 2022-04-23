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高市環保局首推垃圾不落溪 鳳山溪已清2053公斤河廢

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高市環保局偕鳳山區北門里河川巡守隊情理鳳山溪，推動「垃圾不落溪」行動。記者王昭月／翻攝
高市環保局偕鳳山區北門里河川巡守隊情理鳳山溪，推動「垃圾不落溪」行動。記者王昭月／翻攝

民眾不經意隨手將寶特瓶、塑膠袋及垃圾丟棄河中，往往造成溪河嚴重汙染，高市環保局為此結合鳳山區北門里河川巡守隊，首推「垃圾不落溪」，每周巡檢3次，每月清2次河道廢棄物，至今已清出2053公斤廢棄物及981.86公噸淤泥。

高市環保局「垃圾不落溪」計畫從鳳山溪做起，鳳山北門里河川巡守隊至今已清理清除逾500公尺河道底泥。

環保局表示，這項「垃圾不落溪、守護河川」，行動，巡檢河段由鳳山溪博愛橋開始，往上游濟安橋、富田橋、山仔頂橋及大松橋延伸，逐步清理河中廢棄物。

也在鳳山圳水質淨化場與坔埔排水截流等處清除河道底泥，至今共清理2053公斤廢棄物、981.86公噸淤泥。常見髒亂點以博愛橋、大智陸橋下、鳳山圳排水、美山路70巷等處為主。

「河中廢棄物以人為隨手棄置，及下水道沖刷堆積為主要來源」，環局表人員表示，為清理河道內廢棄物、淤泥，除人工撿拾河面飲料瓶罐、清潔品瓶罐、紙類餐盒及家庭垃圾等，還出動許多大型機具。有時大雨溪水暴漲，巡檢人員仍得冒雨巡檢，避免河道廢棄物造成溪流阻塞，影響排水。

環保局長張瑞琿呼籲民眾，千萬別隨手將寶特瓶、塑膠袋及垃圾丟入河中，環保局也會持續維護鳳山溪上游段水環境，推動鳳山溪流域生態調查、環境教育種子教師培訓，培養更多環保尖兵，共同改善水體環境。

廢棄物 塑膠袋 巡守

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