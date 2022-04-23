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快儲水！ 旗山多里下周一連續4天停水8小時 影響6千多戶

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
台灣自來水公司公告，因台29線汰換工程，旗山區多里連續4天每天停水8小時，影響6000多戶。圖／翻攝自自來水公司官網
台灣自來水公司公告，因台29線汰換工程，旗山區多里連續4天每天停水8小時，影響6000多戶。圖／翻攝自自來水公司官網

台灣自來水公司公告，為辦理高雄市台29線65公里至66公里處管線汰換工程，4月25日至29日每天上午9點起停水至晚上5點，停水範圍包含旗山區7個里，影響6610戶，提醒民眾提早儲水。

自來水公司指出，為辦理台29線管線汰換工程，25日至29日每天上午9點停水至晚上5點，5點後恢復供水，每天停水8小時，影響範圍包含旗山區三協里（旗南一路、三桃巷部分）、太平里、永和里、竹峰里、湄州里、瑞吉里、大德里，影響6610戶。

水公司原本公告4月25日停水至29日，連續4天停水造成民眾恐慌，後續再更正公告為晚間恢復供水，提醒民眾停水期間應關閉抽水機電源，避免馬達空轉造成損壞，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

台灣自來水公司公告，因台29線汰換工程，旗山區多里連續4天每天停水8小時，影響6000多戶。本報資料照片
台灣自來水公司公告，因台29線汰換工程，旗山區多里連續4天每天停水8小時，影響6000多戶。本報資料照片

停水 高雄市

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