快儲水！ 旗山多里下周一連續4天停水8小時 影響6千多戶

台灣自來水公司公告，為辦理高雄市台29線65公里至66公里處管線汰換工程，4月25日至29日每天上午9點起停水至晚上5點，停水範圍包含旗山區7個里，影響6610戶，提醒民眾提早儲水。

自來水公司指出，為辦理台29線管線汰換工程，25日至29日每天上午9點停水至晚上5點，5點後恢復供水，每天停水8小時，影響範圍包含旗山區三協里（旗南一路、三桃巷部分）、太平里、永和里、竹峰里、湄州里、瑞吉里、大德里，影響6610戶。