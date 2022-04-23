南台灣飛魚洄游季展開 昔日廉價雜魚身價翻漲

每年4至6月，飛魚隨著黑潮洄游至屏東恆春半島南海岸，早年漁民捕撈後家家戶戶曬製飛魚乾，是在地人的共同生活記憶，隨著時代演進，鹽醃曬製的「飛魚一夜干」改以真空包裝在網路銷售，這兩年因宅經濟夯引來熱購，早年隨便賣的廉價雜魚已漲至每公斤300元。

飛魚撈撈季最近展開，鄉公所4月30日在港口村舉辦滿州飛魚季，配合防疫，現場攤位不提供試吃。

67歲的滿州鄉漁民劉文章說，早年每到恆春半島南海岸的飛魚洄游季，恆春、滿州地區組捕飛魚船隊分工合作，1組船隊包括6艘漁船和20多名漁民，每次出海少則數千斤多則上萬斤，但自10年前台東縣政府公告蘭嶼沿岸6浬，禁止10噸以上漁船採捕飛魚，加上漁村人口老化、家鄉年輕人不願接手，捕飛魚船隊已縮減至個位數。

滿州鄉港口村長楊秀蘭說，飛魚因多刺又不大，肉質也不如其他魚種細緻，過去被歸類雜魚的廉價魚種，早年隨便賣，漁民主要是後方追捕的大型魚類鬼頭刀和芭蕉旗角；誰物資缺乏年代，為延長食用期限，家家戶戶剖開取出內臟，泡上鹽水、梅汁或酒醃漬，用慢火煙燻再曬4至6小時，是在地人的共同記憶。

楊秀蘭說，近年改以真空包裝在網路販售，這兩年因疫引來家庭主婦熱購，今年維持去年每公斤300元價格。