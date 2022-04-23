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金門春季限定 生鮮海帶正式開賣錯過就要等明年

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣的海帶一收成上岸就立刻運回水試所進行販售，保證未加工且無添加物。圖／金門縣水試所提供
金門縣的海帶一收成上岸就立刻運回水試所進行販售，保證未加工且無添加物。圖／金門縣水試所提供

最青的海味又來了！金門縣水試所今天表示，今年養殖海帶生長良好，產量豐收，日前上市販售，每天都有不少鄉親訂購，水試所將再陸續採收延長銷售至29日，請於上班時間前往水試所廣場購買，價格一樣維持往年3斤100元的優惠價回饋鄉親，十分的物美價廉，另也貼心販售氽燙好的海帶，每袋2斤100元，歡迎民眾或機關團體採購，訂購電話：082-326408，傳真082-327329。

金門縣水試所表示，水試所養殖海帶已有十幾年歷史，由於金門冬春季海水溫度較低，適合海帶生長，是全台唯一的大量生產區，金門周邊海域遼闊，海域環境潔淨且營養鹽豐富，養殖成本低廉，不需投資餌料經費，因此海帶養殖是一種友善、低碳的養殖的方法，值得推廣的產業。

水試所表示，現在是海帶的盛產期，是品嘗海帶的最佳時節，水試所養殖的新鮮海帶廣受鄉親喜愛，質嫩、口感佳，營養豐富，是天然健康海洋蔬菜，且老少皆宜的綠色食品，海帶又有「長壽菜」的美稱。

水試所養殖的海帶一收成上岸就立刻運回水試所進行販售，保證未加工且無添加物、無泡水的新鮮海帶，新鮮的海帶呈棕色，建議民眾海帶購買回去，可先用煮沸的熱水汆燙以去除體表的黏液，待海帶變成翠綠色後即可撈起置於冷水中，再裝入袋子存放冷凍庫，可保存一年，依個人喜好可切絲、切片或製作成海帶結，也可以太陽曬乾（不需要加鹽），只要不要受潮發霉，可以保存到二年之久，每次食用再視人員多寡取之慢慢享用。

水試所指出，由於數量有限，呼籲要嚐鮮的民眾儘速前往購買，售完為止，錯過了可要再等明年。另水試所為推廣海帶產業，也研發產製「海藻多醣麵線」、「養生海藻昆布」等海帶系列產品都大受喜愛，產品純天然無添加物，並經SGS檢測未檢出無機坤及重金屬，檢驗合格符合食品安全規範。

金門縣水試所今天表示，今年養殖海帶生長良好，產量豐收，歡迎鄉親踴躍訂購。圖／金門縣水試所提供
金門縣水試所今天表示，今年養殖海帶生長良好，產量豐收，歡迎鄉親踴躍訂購。圖／金門縣水試所提供

金門 食品安全

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