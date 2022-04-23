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文資審查又延後 市定古蹟台南西市場攤商嘆：何時回歸

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
西市場外廍三排賣店改建修復計畫進度緩慢，部分攤商暫時在貨櫃屋營業。圖／市場處提供
西市場外廍三排賣店改建修復計畫進度緩慢，部分攤商暫時在貨櫃屋營業。圖／市場處提供

台南市西市場三排賣店改建修復計畫進度緩慢，市議員陳怡珍指出，經發局原先在「西門市場未來規劃」專案報告中提到，將於4月19日進行文資工作小組會議審查，現審查經部分修正之後，訂於5月3日再度進行第二次文資工作小組會議，預定6月1日才能進入大會程序。陳怡珍強調，如此一個月拖過一個月，工程進度無法明朗，店家們到底要何時才能回歸做生意。

經發局表示，市長黃偉哲積極向經濟部爭取傳統市集公共設施改善補助經費，預計辦理西市場古蹟（外廓賣店、西市場本館及香蕉倉庫）內部新設攤位與相關配備工程及周邊街廓改善工程，總工程經費為5890萬元，預計2023年可完工，以結合周邊商圈營造新興觀光亮點，帶動區域經濟發展。

經發局長陳凱凌說，國華街側攤鋪位為鐵皮屋及木構造混和型式搭建，整修工程重點在國華街側攤鋪位拆除重建、魚漿製麵區攤鋪位新建、增設下沉式廣場、周邊街廓等部分，目前攤商配合工程進度已暫時遷出，西市場整建工程經費將專款轉用，古蹟區裝修工程近日將召開說明會向攤商說明規畫方式，古蹟區外廓賣店區域預計將於5月開始施工，

周邊街廓工程(非古蹟區)將於5月3日進行第2次小組會議，6月1日進入文資審議委員會討論，期望未來在兼顧攤商權益及古績亮點下，再創西市場風華。

陳怡珍指出，西市場是台南重要的觀光景點，全台南人都在看！古蹟都已經修復好了，外圍的攤商卻無法回歸營業、生意停擺。對店家來說，每一天都是苦哈哈地等待煎熬，心裡如熱鍋上的螞蟻。陳議員要求經發局務必把握時間點、加快腳步，儘速敲定工程期程，千萬不要讓攤商再人心惶惶。

台南西市場建於西元1905年，是當時南台灣最大的市場，俗稱大菜市，在台南市都市發展上具有歷史意義，目前為市定古蹟，市府耗資近2億辦理西市場主體修復工程已經完工。

台南市市定古蹟西市場主體修復工程斥資2億元已整修完工。圖／市場處提供
台南市市定古蹟西市場主體修復工程斥資2億元已整修完工。圖／市場處提供

古蹟 台南

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